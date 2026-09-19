سيطرة على جرينلاند .. ترامب يعلن توقيع إتفاقية هامة مع الدنمارك

أبرمت الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية مع مملكة الدنمارك وجرينلاند تمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الجوانب الأمنية وكافة الاحتياجات الأخرى في جرينلاند.

جاء ذلك في تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وشدد ترامب في تصريحات له على أن أمريكا لن تتحمل أي تكلفة مالية جراء ذلك.

وقال ترامب: بناء على توجيهاتي عملنا مع ممثلين عن الدنمارك وجرينلاند لضمان احتفاظ الولايات المتحدة إلى الأبد بالقدرة الكاملة على اتخاذ ما يلزم في غرينلاند لتأمين وحماية أمن كل من جرينلاند والولايات المتحدة.

وأضاف ترامب: لن يتمكن أي خصم للولايات المتحدة من إقامة قاعدة أو تواجد عسكري أو القيام باستثمارات حساسة في جرينلاند دون موافقتنا الخطية الصريحة.

وتابع ترامب: لقد أدرك الرؤساء على مدى أكثر من 100 عام الأهمية الاستراتيجية لجرينلاند لكن أيا منهم لم يتمكن من اتخاذ أي إجراء بشأنها.

وأمضى ترامب قائلا : إنني فخور بكوني الرئيس الذي عالج هذا الوضع بالغ الأهمية بشكل دائم وحاسم.

وزاد ترامب: إنها اتفاقية أبدية لا نهاية لها . ونشعر بشرف وفخر كبيرين بما تم إنجازه للتو وسيعتز الشعب الأمريكي بكل ما تم الاتفاق عليه اليوم.

وأردف ترامب: سنبدأ فورا في عملية تطوير وجود عسكري كبير في الجزء المناسب من جرينلاند علما بأن هناك العديد من المواقع المناسبة وسنعمل مع سكان جرينلاند في عمليات التطوير والبناء.

وواصل ترامب: يُعد هذا الحل مكسبا عظيما للولايات المتحدة الأمريكية والدنمارك وغرينلاند وجميع حلفائنا نتطلع إلى العمل مع شعبي الدنمارك وجرينلاند الرائعين نحو مستقبل مشرق لهذه الرقعة الشاسعة وذات الأهمية الاستراتيجية الفائقة.

وختم ترامب: إنه حلم يتحقق للولايات المتحدة الأمريكية وهو إنجاز بالغ الأهمية وتاريخي ومميز.