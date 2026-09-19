قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المدير الرياضي للاتحاد: النتائج مجرد بداية..وجمهور النادي يستحق الفرحة
مفاجأة قلبت سوق الذهب.. لماذا هبط المعدن الأصفر بعد رفع الفائدة؟
الرقية الشرعية.. آيات وأدعية مأثورة للتحصين من العين والحسد والسحر
لميس الحديدي: رسائل الرئيس السيسي تحذر من استمرار تحديات إسقاط الدولة.. وضرورة الوعي بالمخاطر
الأرصاد: أمطار وشبورة وانخفاض في درجات الحرارة اليوم السبت
تأشيرات وهمية.. المتهم بالنصب على راغبي السفر بالجيزة يواجه هذه العقوبة
شاومي تستعد للكشف عن سلسلة Xiaomi 18.. وهذه أبرز المواصفات المتوقعة
روجينا تكشف كواليس صورتها مع محمد صلاح في تركيا : حاسة بفخر كبير
سيطرة على جرينلاند .. ترامب يعلن توقيع إتفاقية هامة مع الدنمارك
المدير الرياضي للاتحاد يكشف تفاصيل 24 صفقة جديدة وخطة بناء الفريق
روجينا عن «البرنس»: كنت حاسة بقهر قبل العرض وربنا عوضني بحب الجمهور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سيطرة على جرينلاند .. ترامب يعلن توقيع إتفاقية هامة مع الدنمارك

ترامب
ترامب
محمود نوفل

أبرمت الولايات المتحدة الأمريكية  اتفاقية مع مملكة الدنمارك وجرينلاند تمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الجوانب الأمنية وكافة الاحتياجات الأخرى في جرينلاند.

جاء ذلك في تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وشدد ترامب في تصريحات له على أن أمريكا  لن تتحمل أي تكلفة مالية جراء ذلك.

وقال ترامب: بناء على توجيهاتي عملنا مع ممثلين عن الدنمارك وجرينلاند لضمان احتفاظ الولايات المتحدة إلى الأبد بالقدرة الكاملة على اتخاذ ما يلزم في غرينلاند لتأمين وحماية أمن كل من جرينلاند والولايات المتحدة.

وأضاف ترامب: لن يتمكن أي خصم للولايات المتحدة من إقامة قاعدة أو تواجد عسكري أو القيام باستثمارات حساسة في جرينلاند دون موافقتنا الخطية الصريحة.

وتابع ترامب: لقد أدرك الرؤساء على مدى أكثر من 100 عام الأهمية الاستراتيجية لجرينلاند لكن أيا منهم لم يتمكن من اتخاذ أي إجراء بشأنها.

وأمضى ترامب قائلا : إنني فخور بكوني الرئيس الذي عالج هذا الوضع بالغ الأهمية بشكل دائم وحاسم.

وزاد ترامب: إنها اتفاقية أبدية لا نهاية لها . ونشعر بشرف وفخر كبيرين بما تم إنجازه للتو وسيعتز الشعب الأمريكي بكل ما تم الاتفاق عليه اليوم.

وأردف ترامب: سنبدأ فورا في عملية تطوير وجود عسكري كبير في الجزء المناسب من جرينلاند علما بأن هناك العديد من المواقع المناسبة وسنعمل مع سكان جرينلاند في عمليات التطوير والبناء.

وواصل ترامب: يُعد هذا الحل مكسبا عظيما للولايات المتحدة الأمريكية والدنمارك وغرينلاند وجميع حلفائنا نتطلع إلى العمل مع شعبي الدنمارك وجرينلاند الرائعين نحو مستقبل مشرق لهذه الرقعة الشاسعة وذات الأهمية الاستراتيجية الفائقة.

وختم ترامب: إنه حلم يتحقق للولايات المتحدة الأمريكية وهو إنجاز بالغ الأهمية وتاريخي ومميز.

ترامب جزيرة جرينلاند الدنمارك أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

الساعة 12 هتبقى 11 مساء.. بدء التوقيت الشتوي رسميًا يوم جمعة

وزير المالية

المالية تعلن نسخة جديدة من موازنة المواطن و محاور لدعم الاقتصاد.. تفاصيل

الاتصالات

حقيقة زيادة أسعار الإنترنت والمحمول 35% الشهر المقبل

وزير التربية والتعليم

الإستعانة بغير العاملين بالتعليم والحصة بـ50 جنيه|قرارات عاجلة لسد عجز المعلمين بالمدارس

الذهب

1100 جنيه.. ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

اسماء

«عاوزة أتجوز».. فتاة بورسعيدية تكسر قيود المجتمع وتعلن رغبتها في الزواج عبر فيسبوك

العريس والمطربة

الظهور الأول لعريس أشمون بعد واقعة المطربة جنى المغربية: تقاضت 20 ألف جنيه ورفضت الغناء

سن المعاش

بعد اقتراح رفع سن المعاش لـ70 سنة.. متى يتغير سن التقاعد وفق القانون؟

ترشيحاتنا

حديقة الحيوان

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. خريطة التطوير وتفاصيل عودة الزوار

موعد انتهاء الصيف

مؤشرات طقس 2026.. موعد انتهاء الصيف وبداية فصل الخريف في مصر

مخالفات المرور

معرفة المخالفات المرورية 2026.. خطوات الاستعلام الإلكتروني والتظلم الفوري

بالصور

طريقة عمل الأرز بالكبدة.. وجبة سريعة ومشبعة

طريقة عمل الأرز بالكبدة
طريقة عمل الأرز بالكبدة
طريقة عمل الأرز بالكبدة

أخطاء شائعة في استخدام الكاتيل تسبب حرائق.. كيفية تجنب الأخطار؟

أخطاء تجنبيها عند استخدام الغلاية الكهربائية
أخطاء تجنبيها عند استخدام الغلاية الكهربائية
أخطاء تجنبيها عند استخدام الغلاية الكهربائية

حظك اليوم السبت 19 سبتمبر 2026.. توقعات الأبراج مهنيًا وعاطفيًا وصحيًا

حظك اليوم السبت 19 سبتمبر 2026
حظك اليوم السبت 19 سبتمبر 2026
حظك اليوم السبت 19 سبتمبر 2026

برج الحمل حظك اليوم السبت 19 سبتمبر 2026.. امنح نفسك مساحة

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

فيديو

تطور الذكاء الاصطناعي

قد نموت جميعًا.. تحذيرات مرعبة من مستقبل الذكاء الاصطناعي

أحمد العوضي

ارتباط أم تعاون فني؟.. أحمد العوضي يكشف عن علاقته بـ يارا السكري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

المزيد