ينشرون أخبارا كاذبة.. ترامب يقاطع شبكة CNN وموقع Politico وقناة MSNOW

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور على شبكة "تروث سوشيال" التي يملكها، عن مقاطعة "فورية" لشبكات CNN وPolitico وMSNOW، والتي لن تُدعى بعد الآن لتغطية أخبار البيت الأبيض.

وانتقد ترامب بشدة تغيير MSNOW اسمها من MSNBC بسبب "قلة المشاهدين وانعدام المصداقية!"، وهاجم Politico قائلاً إنها "حصلت على رقم قياسي في رسوم الاشتراك بلغ 8 ملايين دولار مباشرة من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الفاسد، لإبقائها قائمة".

وكتب أن هذه الشبكات "تنشر أخبارًا كاذبة باستمرار، لا ينبغي لوسائل الإعلام نشر تقارير ملفقة وأكاذيب عند تغطية أخبار الرئيس أو إدارة ترامب أو الولايات المتحدة"، وأشار إلى أنه سيفرض مقاطعة على شبكات أخرى قريبًا.