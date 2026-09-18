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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غياب ساديو ماني.. قائمة السنغال لتصفيات أمم أفريقيا

ساديو ماني
ساديو ماني
مجدي سلامة

أعلن الفرنسي باتريك فييرا، المدير الفني لمنتخب السنغال، قائمة أسود التيرانجا، في إطار الاستعدادات لخوض منافسات تصفيات أمم أفريقيا 2027.

ويخوض منتخب السنغال مباراتين في تصفيات أمم إفريقيا 2027 أمام موزامبيق، وإثيوبيا، فيما يواجه جزر القمر وديا.

وشهدت القائمة استبعاد ساديو ماني لاعب النصر السعودي بسبب مشاكل بدنية.

وجاءت قائمة السنغال كالتالي:

حراسة المرمى: موري دياو (الشباب السعودي) - ييهفان ضيوف (نيس الفرنسي) - نجاني دمبا تيام (مونزا الإيطالي) - مامور نداي (سانت إيتيان الفرنسي).

الدفاع: خاليدو كوليبالي (الهلال السعودي) – موسى نياكاتي (أولمبيك ليون الفرنسي) - مالانج سار (نيوم السعودي) - الحاج مالك ضيوف (برينتفورد الإنجليزي) - مامادو سار (ريال سوسيداد) – نوبل ميندي (هال سيتي) – ساديبو ساني (موناكو) – أرونا سانجانتي (إشبيلية) – لامين سي (أوكسير).

الوسط: إدريس جانا جايي (الدرعية السعودي) – باب الحسن جايي (فياريال) – لامين كامارا (موناكو الفرنسي) – رأسول نداي (لوهافر الفرنسي) - بارا سابوكو نداي (بايرن ميونيخ) - بابي ماتار سار (يوفنتوس الإيطالي).

الهجوم: إبراهيم مباي (أستون فيلا) – إليمان ندياي (مانشستر سيتي) – إسماعيلا سار (كريستال بالاس) – عبد الله سيما (لانس الفرنسي) – نيكولاس جاكسون (أستون فيلا) – بولي ديا (رين الفرنسي) – عيسى سوماري (رين الفرنسي) – مامادو دياخون (كلوب بروج البلجيكي) – بابي موسى فال (ميتز الفرنسي).

ماني أمم إفريقيا السنغال

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