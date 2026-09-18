الظهور الأول لعريس أشمون بعد واقعة المطربة جنى المغربية: تقاضت 20 ألف جنيه ورفضت الغناء

​كشف عريس مدينة أشمون، تفاصيل أزمته مع المطربة جنى المغربية، موضحاً ملابسات ما حدث خلال حفل زفافه والتطورات القانونية للأزمة في أول ظهور إعلامي له عقب تصدر الواقعة منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح العريس أنه تواصل مع متعهد حفلات والذي رشح له المطربة، وتم الاتفاق على إحياء الحفل مقابل 20 ألف جنيه، حيث قام بتحويل مبلغ 2000 جنيه كعربون.

وفي يوم الزفاف، حضرت المطربة إلى مكان الحفل لكنها رفضت الترجل من سيارتها، مبررة ذلك بتجمهر الحضور وارتدائها كعباً عالياً،

وأضاف العريس أنه اضطر لترك كوشة الزفاف والتوجه إلى السيارة لاستبيان الأمر، فطالبها المتعهد بدفع متبقي المستحقات المالية.

فطالبه المتعهد بدفع باقي المبلغ 18000 جنيه، وبالفعل تم تسليم المبلغ المتبقي وهي داخل السيارة، وبرغم استلامها كامل المبلغ المفترض، رفضت الصعود إلى المسرح للبدء في الفقرة الغنائية، متعللة بوجود طريق آخر يرشدها إليه المتعهد.

​وأشار العريس إلى أن الحفل كان في منطقة شعبية وسط تجمهر طبيعي للأهالي، وقام أقاربه بتأمين مسارها، إلا أن السيارة انطلقت فجأة باتجاه طريق القاهرة فارّة من المكان، مما دفع أقاربه لملاحقتها استعادةً للأموال.

​محاولات الصلح والتطورات القانونية

وأكد العريس أن الحفل أُقيم يوم 10 من الشهر الجاري، وعُقدت جلسة صلح بين الطرفين جرى خلالها الاتفاق على تسليم مقطع الفيديو المصور وعدم نشره مقابل مبلغ 200 ألف جنيه لحماية أقاربه، بشتراط حضور محامٍ لتوثيق الاتفاق رسمياً، وهو ما رفضته المطربة.

​واختتم العريس حديثه مشيراً إلى أنه فوجئ في اليوم التالي بتداول الفيديو بكثافة وتحوله إلى "تريند" على منصات التواصل، مؤكداً أنه قام بتحرير محضر رسمي ضدها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقه.