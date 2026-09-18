فرج عامر: برشلونة رفع الشرط الجزائي في عقد حمزة عبد الكريم إلى 120 مليون يورو

كشف فرج عامر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن اهتمام باريس سان جيرمان بالتعاقد مع حمزة عبد الكريم، نجم مصر وبرشلونة الصاعد، مشيرًا إلى أن النادي الفرنسي لديه رغبة قوية في ضم اللاعب.

برشلونه

وقال عامر إن برشلونة رفع قيمة الشرط الجزائي في عقد حمزة عبد الكريم إلى 120 مليون يورو، مع اتجاه لرفعها إلى 150 مليون يورو، من أجل الحفاظ على اللاعب وتأمين استمراره مع الفريق الكتالوني.

وأضاف أن برشلونة يمتلك مجموعة من أمهر الكشافين في العالم، مستشهدًا بالتعاقد مع كريم أديمي مقابل 22 مليون يورو، واصفًا الجناح الأيسر بأنه «نسخة من نيمار نجم البرازيل»، كما أشار إلى أن باريس سان جيرمان سبق أن خطف أكثر من لاعب من المواهب الصغيرة في برشلونة بسبب ضعف الشروط الجزائية في عقودهم.