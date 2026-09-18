الأهلي ينفي التفكير في تعيين مدير رياضي

نفى النادي الأهلي ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن وجود طرح داخل إدارة النادي لتعيين مدير رياضي جديد، مؤكدًا أن هذا الأمر لم يُطرح من الأساس.

وأوضح النادي الأهلي في بيان رسمي: «لا يوجد طرح من أي نوع لفكرة تعيين مدير رياضي، وكل ما تردد في هذا الشأن كلام عارٍ تمامًا من الصحة».

وشدد الأهلي، على أن ما تم تداوله بشأن وجود اتجاه لتعيين مدير رياضي لا يستند إلى أي معلومات صحيحة، مطالبًا بتحري الدقة فيما يتم نشره وتداوله عن النادي.

واختتم النادي تصريحاته بالتأكيد على أن «المصداقية تفرض الاعتذار على كل من تناول هذا الخبر الكاذب».

الأهلي يجهز الشناوي وطاهر وكوكا للمشاركة في المباريات

ووضع الجهاز الطبي بالنادي الأهلي برنامجًا تأهيليًا لتجهيز رباعي الفريق، محمد الشناوي وياسر إبراهيم وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا، خلال فترة التوقف الدولي الحالية، تمهيدًا لعودتهم والمشاركة مع الفريق عقب استئناف المباريات الرسمية.

ويواصل أحمد نبيل كوكا برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابته بشد من الدرجة الثانية أسفل العضلة الخلفية اليسرى، فيما يخضع طاهر محمد طاهر للتأهيل بعد تعرضه لكدمة قوية وجزع في أربطة المرفق الأيسر.

كما يعاني محمد الشناوي من شد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة اليسرى، بينما يواصل ياسر إبراهيم برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من جزع في الرباط الداخلي وتمزق في الرباط الخارجي للكاحل.