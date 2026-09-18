من السخنة للعلمين في ساعتين و25 دقيقة.. زمن الرحلات بين القاهرة والإسكندرية ومطروح عبر القطار الكهربائي السريع

نشرت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو توضيحيًا يرصد أهمية مشروع «القطار الكهربائي السريع» (الخط الأول: السخنة - الإسكندرية - العلمين - مطروح)، مبرزة دور هذه الوسيلة الحديثة في تقليل أزمنة الرحلات وتسهيل حركة النقل بين مختلف المحافظات والمدن الساحلية والصناعية.

أبرز أزمنة الرحلات عبر القطار الكهربائي السريع

واستعرض الفيديو الطفرة التي سيحدثها القطار السريع في اختصار أوقات السفر مقارنة بوسائل النقل التقليدية، وجاءت أبرز أزمنة الرحلات كالتالي:

القاهرة – الإسكندرية: ساعة و25 دقيقة.

السخنة – الإسكندرية: ساعتان و5 دقائق.

السخنة – العلمين: ساعتان و25 دقيقة.

السخنة – مطروح: 3 ساعات و15 دقيقة.

الإسكندرية – مطروح: ساعة و15 دقيقة.

محطات الخط الأول للقطار الكهربائي السريع

يضم الخط الأول 21 محطة، إلى جانب مركز للتحكم والسيطرة، بما يدعم تشغيل المنظومة ومتابعة حركة القطارات على امتداد المسار.

ومن المقرر أن تضم منظومة التشغيل الخاصة بالخط 15 قطارًا سريعًا، بالإضافة إلى 34 قطارًا إقليميًا و14 جرارًا مخصصًا لنقل البضائع.

وتأتي هذه المنظومة ضمن مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع التي تتكون من 3 خطوط بإجمالي أطوال تصل إلى 2000 كيلومتر، بهدف إنشاء شبكة نقل متطورة تربط مختلف المناطق وتدعم حركة الركاب والبضائع في مصر.

شريان جديد للنقل المستدام والتنمية العمرانية

وأوضحت وزارة النقل أن شبكة القطار الكهربائي السريع تمثل قفزة نوعية في وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام، حيث تساهم في ربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، وخدمة المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية الجديدة.

كما تهدف الشبكة إلى تقديم خدمة نقل سريعة وآمنة للركاب، فضلاً عن تعزيز حركة نقل البضائع بين الموانئ المصرية.