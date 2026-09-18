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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أمريكا وإيران.. حرب ممتدة وضغوط متبادلة ومساعٍ دبلوماسية لإنهاء التصعيد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

تتواصل حالة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران؛ في ظل استمرار تداعيات الحرب التي اندلعت خلال العام الجاري، وتصاعد الضغوط العسكرية والاقتصادية على طهران، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية تهدف إلى احتواء تداعيات الصراع ومنع اتساع نطاقه إقليميًا.

وتأتي التطورات الأخيرة وسط تباين في المواقف بشأن مستقبل العمليات العسكرية، في وقت تظل فيه الممرات المائية الحيوية، وعلى رأسها مضيق هرمز، محورًا رئيسيًا للتوتر، لما تمثله من أهمية لحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة.

ترامب أمام قرار بشأن مستقبل العمليات العسكرية

يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستستأنف هجماتها واسعة النطاق على إيران، في ظل استمرار الحرب وعدم التوصل إلى اتفاق نهائي ينهي المواجهة.

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وأفادت تقارير بأن ترامب تحدث عن اقتراب مرحلة حاسمة تتعلق بمسار الحرب، دون تحديد موعد لاتخاذ القرار، فيما تظل الخيارات العسكرية والدبلوماسية مطروحة في ظل استمرار التوتر بين الجانبين.

 

إيران تتمسك بمواقفها وسط ضغوط اقتصادية وعسكرية

تواجه إيران ضغوطًا متزايدة نتيجة العقوبات الأمريكية والقيود المفروضة على حركة التجارة والطاقة، بينما تعمل طهران على تكييف مساراتها التجارية؛ للحد من تأثير القيود المفروضة على النقل البحري.

إيران

وتشير تقارير اقتصادية إلى اتجاه إيران نحو تعزيز طرق التجارة البرية، خصوصًا عبر الحدود مع تركيا، في محاولة للحفاظ على تدفق السلع والصادرات في ظل استمرار الاضطرابات التي أثرت على حركة النقل البحري.

مضيق هرمز في قلب المواجهة

يمثل مضيق هرمز أحد أبرز بؤر التوتر في الصراع الأمريكي الإيراني، مع استمرار المخاوف بشأن سلامة السفن وحركة ناقلات النفط.

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وأعلنت إيران، في 18 سبتمبر، أنها استهدفت ناقلة نفط ترفع علم توجو، فيما أفادت تقارير بوقوع حوادث أخرى مرتبطة بحركة السفن في المضيق، وسط تحذيرات من تداعيات استمرار التوتر على أمن الملاحة وأسواق الطاقة.

تحركات دبلوماسية رغم استمرار الحرب

وعلى الرغم من استمرار المواجهة، وافقت الولايات المتحدة على منح تأشيرات لوفد إيراني رفيع المستوى للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ويضم الوفد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي، في خطوة تتيح استمرار الحضور الدبلوماسي الإيراني في المحافل الدولية، رغم القيود المفروضة على الوفد والتوتر القائم بين البلدين.

إيران وأمريكا

تداعيات إقليمية تتجاوز حدود البلدين

لم تقتصر آثار الحرب على الولايات المتحدة وإيران، بل امتدت إلى عدد من دول المنطقة، مع استمرار المخاوف بشأن أمن الممرات البحرية وتداعيات الهجمات المرتبطة بالقوى المتحالفة مع طهران.

وفي هذا السياق، تتزايد التحركات الدولية لحماية حركة الملاحة التجارية، بينما تواجه دول المنطقة تحديات مرتبطة بتأمين إمدادات الطاقة والحد من اتساع نطاق المواجهة.


المشهد الراهن.. بين التصعيد واحتمالات التسوي 

تتحرك الأزمة الأمريكية الإيرانية بين ضغوط عسكرية واقتصادية ومسارات دبلوماسية متوازية، في وقت تظل فيه التطورات الميدانية والمواقف السياسية عاملين أساسيين في تحديد اتجاه المرحلة المقبلة.

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ومع استمرار التوتر في منطقة الخليج، تبرز ملفات أمن الملاحة والطاقة والمفاوضات المرتبطة بإنهاء الحرب باعتبارها من القضايا الرئيسية المطروحة على أجندة الأطراف الدولية والإقليمية.

مضيق هرمز ترامب الرئيس الأمريكي الولايات المتحدة طهران

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