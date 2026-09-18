إيران.. مقتل مسلحين واعتقال ثالث في اشتباك مع قوات الأمن بزاهدان

أعلن التليفزيون الإيراني مقتل مسلحين واعتقال ثالث في اشتباك مع قوات الأمن بزاهدان في محافظة سيستان وبلوشستان .

واندلع فجر يوم الجمعة 18 سبتمبر، اشتباك مسلح في محيط ساحة الدكتور حسابي وشارع الجامعة بمدينة زاهدان، استمر لنحو ساعتين وفقاً لتقارير محلية.

وبحسب تقرير موقع "حال وش" فقد أُصيب خلال هذا الاشتباك مسلح واحد وثلاثة عناصر عسكرية وامرأتان من المارة بطلقات نارية.

كما نُشرت تقارير تفيد بمقتل أحد المسلحين، إلا أنه لم يتسن التأكد من صحة هذا الأمر بشكل مستقل حتى الآن.



وتُظهر مقاطع الفيديو المنشورة آثار إصابة سيارة من طراز بيجو 405 بعدة رصاصات، ونقل عنصر عسكري جريح بسيارة إسعاف، فضلاً عن الانتشار الكثيف للقوات الأمنية والعناصر باللباس المدني في مكان الحادث.