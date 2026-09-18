الجامعة العربية تدين الاعتداء الحوثي على الطائف وتؤكد تضامنها مع السعودية

أدان المتحدث الرسمي لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات، الاعتداء الذي نفذته جماعة الحوثي بطائرة مسيّرة، استهدفت محافظة الطائف، معرباً عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة ضحية هذا الاعتداء ولحكومة وشعب المملكة، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد أن استمرار هذه الاعتداءات على أراضي المملكة العربية السعودية يشكل تهديداً لأمنها وسلامة مواطنيها فضلاً عما ينطوي عليه من زيادة حدة التوتر والتصعيد القائم في المنطقة، مشدداً على أن أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وجدد المتحدث الرسمي رفض جامعة الدول العربية القاطع لهذه الاعتداءات، داعياً إلى وقفها فوراً، مؤكداً تضامن الجامعة الكامل مع المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانبها في مواجهة أي اعتداءات.