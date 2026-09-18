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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كواليس لم يعلمها أحد.. أحمد فتحي يكشف أسرار رحيله عن الأهلي

احمد فتحي
احمد فتحي
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

كشف أحمد فتحي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، كواليس رحيله عن القلعة الحمراء، مؤكدًا أن جماهير الفريق كانت ترغب في استمراره، كما أنه كان يتمسك بالبقاء داخل النادي.

وقال أحمد فتحي في تصريحات له: «الجمهور أحبني بشدة وكانوا يريدون استمراري مع الأهلي وأنا أيضًا كنت أريد الاستمرار، وهناك كواليس حصلت وقت رحيلي لم يعلمها أحد».

وأضاف: «ولكن اللاعب الوحيد الذي تحدث عنه النادي عبر السوشيال ميديا وكان الحديث بشكل جيد هو أنا».

وأوضح نجم الأهلي السابق أن رحيله عن الفريق جاء بالتزامن مع رحيل عبدالله السعيد، بسبب سياسة سقف الرواتب داخل النادي، قائلًا: «رحلت أنا وعبدالله السعيد بسبب سقف الرواتب».

ويُعد أحمد فتحي من أبرز لاعبي الأهلي خلال السنوات الماضية، حيث حقق مع الفريق العديد من البطولات، قبل أن يرحل عن القلعة الحمراء ويواصل مسيرته الكروية خارج النادي.

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