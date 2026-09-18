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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

(مكرر )صباح الجمعة.. سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

شهدت شوارع ومحاور القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، حالة من السيولة المرورية النسبية، وسط انتشار مكثف للخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على سير المركبات.

سيولة نسبية في شرق القاهرة

وشهدت مناطق مدينة نصر ومصر الجديدة انتظامًا ملحوظًا في حركة السيارات، كما انتظمت الحركة على محور صلاح سالم، مع ظهور تباطؤ محدود بمحيط نفق الأزهر خلال ساعات الصباح.

وفي منطقتي رمسيس والعباسية، ارتفعت معدلات حركة السيارات بشكل نسبي، خاصة بالطرق المؤدية إلى غمرة ووسط القاهرة، دون تسجيل كثافات مرورية تصل إلى حد التوقف الكامل.

نشاط مروري بمحاور الجيزة

وفي محافظة الجيزة، شهدت مناطق الدقي والعجوزة والمهندسين حركة مرورية نشطة، بينما ظهرت بعض التباطؤات بشارع الهرم، خاصة في محيط محطة مترو الجيزة، بالتزامن مع أعمال التطوير التي تشهدها المنطقة.

كما شهد الطريق الدائري ومحور 26 يوليو زيادة في معدلات حركة السيارات بعدد من النقاط، في الوقت الذي سادت فيه حالة من السيولة النسبية على طريق القاهرة-الإسكندرية الزراعي في الاتجاه القادم إلى القاهرة.

انتشار الخدمات المرورية

وتواصل الأجهزة الأمنية والخدمات المرورية انتشارها على الطرق والمحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة، لمتابعة الحالة المرورية على مدار الساعة، والعمل على تيسير حركة السيارات، مع سرعة التعامل مع أي أعطال أو حوادث قد تتسبب في ظهور كثافات مرورية.

الحالة المرورية السيولة المرورية انتشار مكثف للخدمات المرورية نشاط مروري الطريق الدائري انتشار الخدمات المرورية كثافات مرورية

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