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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصدر بالكهرباء: التصالح يحل أزمة الشريحة الموحدة ولا يحول العداد الكودي إلى قانوني

العداد الكودي
العداد الكودي
وفاء نور الدين

يستطيع صاحب عداد الكهرباء الكودي، بعد الانتهاء من إجراءات التصالح، الاستفادة من المحاسبة وفق نظام شرائح استهلاك الكهرباء، دون أن يعني ذلك تحويل العداد تلقائيًا إلى عداد قانوني باسم المشترك.

تأثير التصالح على محاسبة العداد الكودي

قال مصدر بالكهرباء في تصريح لصدي البلد إنه من أهم التسهيلات المقدمة لأصحاب المباني المخالفة والذين حصلو على نموذج 8 أو 10 ان  يتم تغير حساب استهلاك  العداد الكودي  حيث يتم محاسبة استهلاكه وفق شرائح الكهرباء، بدلًا من نظام السعر الموحد المطبق على العدادات الكودية بالعقارات المخالفة والتي تبلغ 2.74 جنيه للكيلو وات 

وأوضح المصدر أن هناك فرقًا بين العداد الكودي الذي تتم محاسبته بنظام الشرائح بعد التصالح، وبين العداد القانوني المسجل باسم صاحب الوحدة، مشيرًا إلى أن الانتقال إلى الشرائح لا يعني تغيير صفة العداد أو تسجيله باسم المشترك.

وأضاف أن المواطن الذي يرغب في تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني باسمه، وليس مجرد الاستفادة من نظام الشرائح، يجب عليه استكمال إجراءات التحويل والحصول على موافقة الهيئة الهندسية، وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.

وبذلك يمكن أن يستمر العداد الكودي بعد التصالح مع المحاسبة بنظام الشرائح، بينما يحتاج تحويله إلى عداد قانوني باسم المشترك إلى إجراءات وموافقات إضافية.

ويختلف العداد الكودي عن العداد القانوني في أن الكودي يستخدم لتسجيل استهلاك الكهرباء في الوحدة دون أن يكون ذلك في حد ذاته دليلًا على قانونية وضع العقار أو تسجيل التعاقد باسم صاحب الوحدة، بينما العداد القانوني يكون مرتبطًا بتعاقد رسمي مع شركة توزيع الكهرباء ومسجلًا باسم المشترك بعد استيفاء الإجراءات والمستندات المطلوبة.

الفرق بين العداد الكودي والقانوني

العداد الكودي وعداد الكهرباء مسبوق الدفع «الكارت» كلاهما من العدادات مسبقة الدفع، ولا يختلفان في الشكل الخارجي أو طريقة الشحن والاستخدام.

ويتمثل الاختلاف الأساسي في الوضع القانوني، فالعداد الكودي يتم تركيبه بصورة مؤقتة دون اسم ودون وجود تعاقد قانوني بين المنتفع وشركة الكهرباء، ولا يترتب على تركيبه منح المنتفع حقوقًا قانونية بالنسبة للوحدة.

أما العداد مسبوق الدفع القانوني، فيتم تركيبه بموجب تعاقد مع شركة توزيع الكهرباء، ويكون مرتبطًا ببيانات المشترك، وتصدر مستندات التعامل الخاصة به باسم المتعاقد.

والفرق الجوهري بين العدادين هو سعر الكيلوات، حيث إن عداد الكهرباء مسبوق الدفع يعمل بنظام الشرائح ويبدأ سعر الكيلوات من 68 قرشا فى الشريجة الأولى، أما العداد الكودى فيحاسب بسعر الشريحة الموحدة من أول كيلوات وهو 2.74 قرش وبعد التصالح يظل العداد كودي ولكن يحاسب بنظام الشرائح دون تحويله لعداد قانوني

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