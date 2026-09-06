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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من غير شروط.. اعرف طريقة تركيب عداد الكهرباء الكودي

عداد الكهرباء الكودى
عداد الكهرباء الكودى
وفاء نور الدين

تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر، استقبال طلبات تركيب عدادات الكهرباء الكودية للمباني العشوائية والمخالفة إلكترونيًا، بدون شروط إضافية. 

وأتاحت الوزارة التقديم من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، دون الحاجة إلى التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها المواطن.

وتأتي إتاحة الخدمة إلكترونيًا في إطار التيسير على المواطنين وسرعة التعامل مع طلبات تركيب العدادات الكودية، بما يسهم في ضبط منظومة استهلاك الكهرباء والحد من المخالفات وسرقة التيار الكهربائي.

وتواصل وزارة الكهرباء جهودها للتوسع في تركيب العدادات الكودية والتعامل مع طلبات المواطنين المقدمة عبر المنصة الإلكترونية، في إطار خطة ضبط منظومة الكهرباء والحد من سرقة التيار الكهربائي.

 خطوات تقديم طلب تركيب عداد كهرباء كودي

يمكن للمواطن تقديم طلب تركيب عداد كهرباء كودي إلكترونيًا من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، وذلك باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية.

2. اختيار خدمة «تقديم طلب تركيب عداد كهرباء كودي».

3. إدخال صورة بطاقة الرقم القومي «وجه وظهر».

4. إرفاق صورة الوحدة المراد تركيب العداد بها من الخارج.

5. متابعة حالة الطلب على المنصة لسداد قيمة المعاينة واستكمال الإجراءات المطلوبة.

 

الفرق بين العداد الكودي وعداد الكهرباء مسبوق الدفع

العداد الكودي وعداد الكهرباء مسبوق الدفع «الكارت» كلاهما من العدادات مسبقة الدفع، ولا يختلفان في الشكل الخارجي أو طريقة الشحن والاستخدام.

ويتمثل الاختلاف الأساسي في الوضع القانوني، فالعداد الكودي يتم تركيبه بصورة مؤقتة دون اسم ودون وجود تعاقد قانوني بين المنتفع وشركة الكهرباء، ولا يترتب على تركيبه منح المنتفع حقوقًا قانونية بالنسبة للوحدة.

أما العداد مسبوق الدفع القانوني، فيتم تركيبه بموجب تعاقد مع شركة توزيع الكهرباء، ويكون مرتبطًا ببيانات المشترك، وتصدر مستندات التعامل الخاصة به باسم المتعاقد.

والفرق الجوهري بين العدادين هو سعر الكيلوات، حيث إن عداد الكهرباء مسبوق الدفع يعمل بنظام الشرائح ويبدأ سعر الكيلوات من 68 قرشا فى الشريجة الأولى، أما العداد الكودى فيحاسب بسعر الشريحة الموحدة من أول كيلوات وهو 2.74 قرش. 

وزارة الكهرباء عداد كهرباء كودي سرقة التيار عداد الكهرباء مسبوق الدفع

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