أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم الأحد 6-9-2026

استقرت أسعار عدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، وفقًا لأسعار الصرف التي تم عرضها في برنامج «صباح البلد» اليوم الأحد 6-9-2026.
وسجل سعر الدولار الأمريكي 48.64 جنيه للبيع و48.54 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر اليورو 53.68 جنيه للبيع و53.42 جنيه للشراء.
أسعار العملات
- الدولار الأمريكي: 48.64 جنيه للبيع، و48.54 جنيه للشراء.
- اليورو: 53.68 جنيه للبيع، و53.42 جنيه للشراء.
- الجنيه الإسترليني: 63.85 جنيه للبيع، و63.51 جنيه للشراء.
- الريال السعودي: 12.96 جنيه للبيع، و12.93 جنيه للشراء.
- الدرهم الإماراتي: 13.24 جنيه للبيع، و13.21 جنيه للشراء.