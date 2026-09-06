أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم الأحد 6-9-2026

استقرت أسعار عدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، وفقًا لأسعار الصرف التي تم عرضها في برنامج «صباح البلد» اليوم الأحد 6-9-2026.

وسجل سعر الدولار الأمريكي 48.64 جنيه للبيع و48.54 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر اليورو 53.68 جنيه للبيع و53.42 جنيه للشراء.

أسعار العملات