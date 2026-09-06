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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بأقل من سمك العملة المعدنية.. إطلاق أنحف قرص تخزين في العالم

قرص التخزين المحمول "Muse"
قرص التخزين المحمول "Muse"
لمياء الياسين

كشفت شركة "ليكسار" (Lexar) الأمريكية، خلال مشاركتها في معرض IFA 2026، عن إطلاق قرص التخزين المحمول "Muse"، لتصنفه الشركة كأنحف قرص (SSD) خارجي في العالم.

على الجانب الآخر، من المتوقع أن لا يتعدى سمك الهاتف 3.8 ملم، فيما يتميز التصميم الانسيابي لـ قرص التخزين "Muse" بنحافة فائقة تتدرج لتصل إلى 1 ملم فقط عند الحواف، ليتحول قرص التخزين من مجرد قرص تخزين تقليدي سميك إلى ما يشبه بطاقة معدنية رفيعة وسهلة الحمل.

قرص التخزين المحمول "Muse"

 ثغرة تتيح التجسس على سجل تصفحك 

قالت "ليكسار" إنها تمكنت من تحقيق ذلك، وبفضل تكديس شرائح NAND عالية الكثافة وبنية مخصصة فائقة النحافة للوحة الدوائر المطبوعة.

ولا يأتي التصميم النحيف لقرص "Muse" الجديد على حساب السرعة، إذ تقول الشركة إن قرص التخزين يمكنه تحقيق سرعات قراءة تصل إلى 1050 ميجابايت في الثانية، وسرعات كتابة تصل إلى 1000 ميجابايت في الثانية، ما يضعه في مستوى مماثل للعديد من أقراص التخزين المحمولة التي تعمل بمعيار USB 3.2 Gen 2.

على الجانب الآخر، يعد قرص "Muse" سريعا بما يكفي، وذلك لتسجيل مقاطع الفيديو الاحترافية وبتنسيق Apple ProRes مباشرة بدقة تصل إلى 4K وبسرعة 120 إطارًا في الثانية على أجهزة آيفون المتوافقة، ما يجعله خيارًا مثيرًا للاهتمام وبشكل خاص لمنشئي المحتوى الذين يريدون مساحة تخزين خارجية، وذلك دون الحاجة إلى توصيل قرص أكبر حجمًا بكثير بالجزء الخلفي من هواتفهم.

ولا يزال من غير الواضح مدى قوة الاتصال المغناطيسي أثناء عمليات نقل البيانات.

من جانبها، تُرفق "ليكسار" أيضًا غلافًا مغناطيسيًا يُتيح تثبيت "Muse" على ظهر أجهزة آيفون المتوافقة مع MagSafe، ومن المفترض أن يُسهّل ذلك استخدامها لتسجيل الفيديو مباشرةً.

وعلى الرغم من أن الغلاف يُضيف بعض السماكة إلى وحدة التخزين النحيفة للغاية، إلا أنه من المتوقع أن يصل قرص التخزين المحمول فائق النحافة Lexar Muse بسعتي 512 جيجابايت و1 تيرابايت في وقت لاحق من هذا العام، ولم تعلن الشركة عن السعر بعد.

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