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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تكشف عن أقراص SSD محمولة جديدة بسرعات غير مسبوقة

أقراص SSD
أقراص SSD
شيماء عبد المنعم

كشفت شركة سامسونج عن الجيل الجديد من أقراص التخزين المحمولة من سلسلة P، وهما P9 وP7، وذلك خلال فعاليات معرض Gamescom 2026، وتأتي الأقراص الجديدة مع دعم معيار USB4، ما يمنحها سرعات نقل بيانات أعلى بكثير مقارنة بأقراص التخزين المحمولة السابقة من الشركة.

سرعات تصل إلى 4000 ميجابايت في الثانية


يعتمد كل من P9 وP7 على واجهة USB4 Gen 3×2 بسرعة تصل إلى 40 جيجابت في الثانية، ووفقا لـ سامسونج، تتيح هذه الواجهة للأقراص تحقيق سرعة قراءة متسلسلة تصل إلى 4000 ميجابايت في الثانية، وسرعة كتابة تصل إلى 3800 ميجابايت في الثانية.

وتعادل هذه السرعات تقريبا ضعف ما يقدمه قرص Samsung T9 السابق، الذي يعتمد على واجهة USB 3.2 Gen 2×2 وتصل سرعته القصوى إلى نحو 2000 ميجابايت في الثانية.

P9 مخصص للمحترفين وسعة تصل إلى 8 تيرابايت
 

يأتي P9 باعتباره الطراز الأعلى في السلسلة، ويستهدف بشكل أساسي المحترفين الذين يتعاملون مع الملفات الضخمة، مثل ملفات الفيديو عالية الدقة.

وتقول سامسونج إن P9 هو أول SSD محمول بسعة 8 تيرابايت وواجهة USB4 قادر على الوصول إلى سرعة قراءة تبلغ 4000 ميجابايت في الثانية.

كما صمم القرص للحفاظ على أداء كتابة مرتفع ومستقر لفترات طويلة، وهي ميزة مهمة في مهام مثل التسجيل المباشر لفيديو بدقة 12K عبر الكاميرات المتوافقة.

ويضم P9 أيضا نظاما لإدارة الحرارة، يساعد على التحكم في درجات الحرارة أثناء عمليات نقل البيانات الممتدة، بهدف منع انخفاض الأداء نتيجة ارتفاع الحرارة خلال جلسات العمل الطويلة.

P7 للاستخدام اليومي والأجهزة المختلفة


أما P7 فيستهدف المستخدمين العاديين، مع التركيز على مهام مثل توسيع مساحة التخزين لأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية وأجهزة الألعاب.

ويقدم P7 السرعات القصوى نفسها التي يوفرها P9، بواقع 4000 ميجابايت في الثانية للقراءة و3800 ميجابايت في الثانية للكتابة، لكنه لا يتضمن تحسينات الأداء الخاصة بالكتابة المستمرة والمصممة لتلبية احتياجات إنتاج الفيديو الاحترافي.

أقراص SSD

تصميم مدمج وتشفير للبيانات


على مستوى التصميم، يأتي القرصان بأبعاد مدمجة تبلغ 9 × 6.5 سنتيمتر، مع وزن يقل قليلا عن 100 جرام.

ويتميز كلا الطرازين بهيكل معدني ومقاومة للسقوط من ارتفاع يصل إلى مترين، إلى جانب دعم التشفير العتادي AES 256-bit، مع إمكانية إدارة ميزات الأمان عبر برنامج Samsung Magician.

وتتوافق الأقراص الجديدة مع أنظمة ويندوز وmacOS وأندرويد، كما تدعم معايير USB الأقدم، وإن كانت سرعات نقل البيانات ستتأثر بالمنفذ المستخدم في الجهاز.

الأسعار


تعكس الأسعار سعات التخزين الكبيرة واعتماد واجهة USB4 الجديدة، حيث يبلغ سعر P9:

1 تيرابايت: 339.99 دولارا.
2 تيرابايت: 649.99 دولارا.
4 تيرابايت: 1349.99 دولارا.
8 تيرابايت: 2699.99 دولارا.
 

سامسونج أقراص التخزين أقراص SSD محمولة

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