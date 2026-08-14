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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لأكثر من 15 جهازا.. أندرويد 17 سيكون التحديث الأخير لهواتف سامسونج

أندرويد 17
أندرويد 17
شيماء عبد المنعم

بدأت واجهة One UI 9.0، المبنية على نظام أندرويد 17، بالوصول بالفعل إلى أحدث هواتف Galaxy القابلة للطي، ومن المقرر أن تبدأ سامسونج قريبا طرحها للأجهزة الأقدم. 
 

وتضم قائمة الأجهزة المؤهلة للحصول على هذا التحديث الرئيسي لنظام أندرويد عددا كبيرا من الطرازات، إلا أن 19 جهازا منها سيصل إلى نهاية مشوار تحديثات نظام التشغيل بعد الترقية إلى أندرويد 17.


وتعد سامسونج من أبرز الشركات في تقديم فترات دعم طويلة لأجهزتها، إلا أن دورة التحديثات تنتهي في مرحلة ما، وخلال الفترة المقبلة، ستتوقف أكثر من 12 جهازا من أجهزة Galaxy، بما في ذلك العديد من الهواتف والأجهزة اللوحية المتطورة، عن تلقي تحديثات نظام التشغيل بعد حصولها على أندرويد 17.


وفيما يلي قائمة بالأجهزة المعنية، لمعرفة ما إذا كنت ستحتاج إلى التفكير قريبا في ترقية جهازك إلى عتاد أحدث.
أجهزة Galaxy التي لن تحصل على تحديثات لنظام التشغيل بعد أندرويد 17:

سلسلة Galaxy S


Galaxy S23
Galaxy S23+
Galaxy S23 Ultra
Galaxy S23 FE
Galaxy Z Fold 5
Galaxy Z Flip 5

سلاسل Galaxy A وM وF


Galaxy A54 5G
Galaxy A34 5G
Galaxy A24 4G
Galaxy M54 5G
Galaxy M34 5G
Galaxy F54 5G
Galaxy F34 5G

سلسلة Galaxy Tab


Galaxy Tab S9
Galaxy Tab S9+
Galaxy Tab S9 Ultra
Galaxy Tab S9 FE
Galaxy Tab S9 FE+
Galaxy Tab S6 Lite (2024)

أعدت هذه القائمة بعد مراجعة دقيقة لسياسة تحديثات البرامج الخاصة بكل جهاز من أجهزة Galaxy، ولذلك يفترض أن تكون دقيقة.


جميع أجهزة Galaxy المدرجة في القائمة مضمونة الحصول على تحديث One UI 9.0 القادم، المبني على أندرويد 17، ومع ذلك، لن يمثل هذا التحديث نهاية جميع تحديثات البرامج لهذه الأجهزة.


فستواصل الأجهزة الحصول على تحديثات الأمان لمدة عام على الأقل. ومن المرجح أن يحصل العديد منها على تحديث One UI 9.5 في وقت ما من العام المقبل، نظرا لأنه سيعتمد أيضا على أندرويد 17. 


وبعد ذلك، لن تطلق سامسونج أي تحديثات جديدة تضيف مزايا أو وظائف جديدة لهذه الأجهزة.

أندرويد 17 One UI 90 هواتف Galaxy سامسونج تحديثات نظام التشغيل

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