سامسونج في ورطة.. ميزة Galaxy Z Fold 8 الأبرز تبدأ في التراجع بعد أسبوع

قدمت سامسونج مع سلسلة Galaxy Z Fold 8 وعدا كبيرا يتمثل في تحسين تجربة الهواتف القابلة للطي عبر آلية طي جديدة، وتحديدا من خلال هيكل دعم مصنوع من التيتانيوم يحمل اسم Flex Titanium، والمثبت خلف الشاشة.

ووفقا للمواد الترويجية التي نشرتها سامسونج، تتكون التقنية من مجموعة من قضبان التيتانيوم الرفيعة الموزعة حول منطقة الطي، بهدف تعزيز دعم الشاشة أثناء الفتح والإغلاق، وتقليل ظهور التجعد، إلى جانب تحسين متانة الشاشة على المدى الطويل.

وعند الكشف عن الهاتف خلال حدث Galaxy Unpacked قبل نحو أسبوع، بدت الشاشة شبه خالية من التجعد، وهو ما أثار إعجاب المتابعين، خاصة أن Galaxy Z Fold 7 كان لا يزال يعاني من تجعد واضح، في حين نجحت بعض الهواتف الصينية، مثل أوبو Find N6، في تقليل هذه المشكلة بشكل ملحوظ منذ وقت سابق من العام.

تجاعيد شاشة Galaxy Z Fold 8

وفي 23 يوليو، نشر المسرب الشهير Ice Universe مقارنة بين أربع هواتف هي: Galaxy Z Fold 7 وGalaxy Z Fold 8 وOppo Find N6 وVivo X Fold 6، وأظهرت الصور حينها أن Galaxy Z Fold 8 يمتلك أقل تجعد بين جميع الأجهزة، بينما ظل التجعد في هاتف أوبو أكثر وضوحا، ما أعطى انطباعا بأن سامسونج نجحت أخيرا في معالجة واحدة من أبرز نقاط ضعف هواتفها القابلة للطي.

لكن بعد مرور أسبوع من الاستخدام، بدأت الصورة تتغير. فقد نشر أحد صناع المحتوى على منصة “إكس” مقطعي فيديو قصيرين يقارن فيهما بين وحدات Galaxy Z Fold 8 وGalaxy Z Fold 8 Ultra الجديدة وأجهزة المراجعة التي استخدمها طوال الأسبوع الماضي.

وأظهرت المقاطع أن التجعد أصبح أكثر وضوحا في الأجهزة المستخدمة مقارنة بالوحدات الجديدة، سواء في الإصدار القياسي أو إصدار Ultra.

تجاعيد شاشة Galaxy Z Fold 8

وفي المقابل، أظهر Oppo Find N6 احتفاظه بمستوى أقل من التجعد حتى بعد نحو أسبوع من الاستخدام، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة تقنية Flex Titanium الجديدة على الحفاظ على أدائها مع الاستخدام طويل الأمد.

ومع اقتراب طرح سلسلة Galaxy Z Fold 8 في الأسواق اعتبارا من 7 أغسطس، يبقى الحكم النهائي على فعالية تقنية Flex Titanium مرهونا بتجربة الاستخدام الفعلية خلال الأشهر المقبلة، قبل أن تكشف سامسونج عن الجيل التالي من هواتفها القابلة للطي.