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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

طب وهندسة.. التخصصات المطلوبة لأكاديمية الشرطة 2026

اكاديمية الشرطة
اكاديمية الشرطة
مصطفى الرماح

وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة من الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة لعام 2026 - 2027.

التخصصات الجامعية المطلوبة فى كلية الشرطة 2025/2026:
 

- دكتوراه وماجستير وبكالوريوس الطب البشرى ذكور وإناث. 
- دكتوراه وماجستير وبكالوريوس صيدلة إكلينيكية ذكور وإناث. 
- دكتوراه وماجستير وبكالوريوس الطب بيطرى ذكور فقط.
- دكتوراه وماجستير وبكالوريوس تمريض ذكور وإناث. 
- بكالوريوس الهندسة ذكور وإناث. 
- بكالوريوس تجارة ذكور فقط.
- بكالوريوس زراعة ذكور فقط.
- بكالوريوس تربية موسيقية إناث فقط.
- بكالوريوس فنون تطبيقية ذكور فقط.
- بكالوريوس علوم ذكور وإناث. 
- بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية ذكور فقط.
- ليسانس آداب ذكور وإناث. 

- بكالوريوس سياحة وفنادق ذكور وإناث. 

- بكالوريوس إعلام ذكور وإناث. 

- بكالوريوس خدمة اجتماعية إناث. 

- بكالوريوس علوم ذكور وإناث. 

- ليسانس وبكالوريوس لغات ذكور وإناث. 

مواعيد القبول

وأعلن اللواء نضال يوسف، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، أن مواعيد القبول بالنسبة للحاصلين على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها والشهادة الأزهرية ومدارس المتفوقين أو الحاصلين على الشهادة من الخارج للعام السابق 2025، والحاصلين على الليسانس ذكور وإناث، والتخصصات الجامعية المطلوبة للعام السابق يبدأ من يوم الاثنين 13 يوليو وحتى يوم الخميس 13 أغسطس.

أما بالنسبة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها والشهادة الأزهرية لهذا العام 2026 وطلبة الدور الثانى ومدارس المتفوقين لهذا العام يبدأ التقديم عقب إعلان نتيجة القانوية العامة بـ48 ساعة وحتى يوم الخميس 27 أغسطس.

وبالنسبة للحاصلين  على ليسانس حقوق ذكور وإناث والتخصصات الجامعية المطلوبة تبدأ من السبت 25 يوليو وحتى الخميس 10 سبتمبر.

بداية التقديم

وأعلن اللواء نضال يوسف، مساعد وزير الداخلية لأكاديمية الشرطة، أنه سيتم بدء التقديم في كلية الشرطة لهذا العام من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو الثانوية الأزهرية للعام الحالي بحد أدنى نسبة نجاح 65%.

شروط القبول في كلية الشرطة

وعن شروط القبول، أعلن مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة عن شروط التقديم فى كلية الشرطة للعام 2026/2027 وهي كالتالي:
- أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.
- أن يكون الطالب حسن السيرة والسمعة.
- ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحريات في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة.
- ألا يكون قد سبق فصل المتقدم من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
- أن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن لـ تقديم كلية الشرطة.
- استيفاء شروط اللياقة الصحية والنفسية بـ تقديم كلية الشرطة.
- ألا يزيد عمر المتقدم في أول أكتوبر القادم على 22 سنة.
- اجتياز الكشف الطبي المتقدم واختبارات اللياقة البدنية المقررة بتقديم كلية الشرطة.
- ألا يكون متزوجا خلال قيده بـ أكاديمية الشرطة.

الداخلية كلية الشرطة اكاديمية الشرطة

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