سعر أكبر دولار في البنوك الآن

ثبت سعر أكبر دولار في مواجهة الجنيه؛ مع بدء تعاملات له اليوم الجمعة 14-8-2026، داخل السوق الرسمية بالتوازي مع إجازة البنوك.

إجازة البنوك

واعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل في البنوك المصرية اعتبارا من اليوم حتي مساء غدا السبت، بمناسبة مواعيد الراحة الأسبوعية في الجهاز المصرفي.

آخر تحديث لأكبر سعر

وسجل آخر تحديث لـ أعلي سعر دولار 50.36 جنيها للشراء و 50.46 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

سعر الدولار اليوم

ومنذ آخر يوم عمل في ختام تعاملات الدولار داخل البنوك، استقر سعر العملة الخضراء دون أي تغيير.

تحركات الدولار

وصعد سعر الدولار مقابل الجنيه أمس الخميس مقدار 44 قرشًا منذ مطلع الأسبوع الجاري بمختلف البنوك المصرية.

آخر تحديث لسعر الدولار

وسجل متوسط سعر الدولار في آخر تحديث له 50.23 جنيها.

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.23 جنيها للشراء و 50.33 جنيها للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 50.19 جنيها للشراء و 50.29 جنيها للبيع في بنكي " العقاري المصري العربي، كريدي أجريكول".

وصل سعر ثاني أقل دولار 50.2 جنيها للشراء و 50.3 جنيها للبيع في بنوك " الكويت الوطني، أبوظبي التجاري، بيت التمويل الكويتي، البركة".

الدولار في أغلب البنوك

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 50.23 جنيها للشراء و 50.33 جنيها للبيع في بنوك " ميد بنك، التنمية الصناعية، التعمير والاسكان، فيصل الاسلامي، مصر، المصري الخليجي، HSBC،المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB".

أعلي سعر

ووصل أعلي سعر دولار 50.36 جنيها للشراء و 50.46 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

وبلغ ثاني أعلى سعر الدولار مقابل الجنيه 50,255 جنيها للشراء و 50.335 جنيها للبيع في بنوك " قناة السويس، سايب، نكست، الإسكندرية، أبوظبي الأول، ا لأهلي الكويتي".

حملة توعية

أعلن البنك المركزي المصري، عن اطلاق حملة توعية لمكافحة مخاطر الإحتيال على مستوي القطاع المصرفي البالغ قوامه 36 بنكًا حكوميًا وخاصًا.

ونشر البنك المركزي المصري عبر منصاته الرسمية على شبكة الإنترنت تفاصيل تلك المبادرة التي يشارك فيها كافة البنوك العاملة داخل السوق المصرية تحت شعار " معًا نكافح الإحتيال"

ووجه البنك المركزي المصري من خلال حملته الجدديدة، عملاء البنوك بضرورة المحافظة علي سرية البيانات المصرفية و الشخصية وعدم الاستجابة للمكالمات أو الرسائل الإحتيالية للحصول على بيانات أو سرقة الأموال والمدخرات من العملاء.

وشددت تعليمات البنك المركزي المصري علي تحذير العملاء بعدم الدخول على أي روابط تصل من شخصيات مجهولة على الهواتف المحمولة للعملاء أو الحسابات الشخصية علي مواقع التواصل الإجتماعي أو البريد الإلكتروني و الدخول عليها.

خلال الفترات السابقة شهد القطاع المصرفي عددًأ من الشكاوى و فيديوهات سجلها عددًا من عملاء البنوك لبعض المحتالون عبر تسجيل مكالمات هاتفية تمت للإحتيال علي بياناتهم وسرقة حساباتهم المصرفية.