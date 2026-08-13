طلع 44 قرش.. سعر الدولار في البنوك الآن

ارتفع سعر الدولار في مواجهة الجنيه مع أول تعاملات له مساء اليوم الخميس 13-8-2026؛ علي مستوي البنوك العاملة في السوق المصرية.

الدولار يرتفع

وصعد سعر الدولار مقابل الجنيه مقدار 44 قرشًا منذ مطلع الأسبوع الجاري بمختلف البنوك المصرية.

آخر تحديث لسعر الدولار

وسجل متوسط سعر الدولار في آخر تحديث له 50.23 جنيها.

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.23 جنيها للشراء و 50.33 جنيها للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 50.19 جنيها للشراء و 50.29 جنيها للبيع في بنكي " العقاري المصري العربي، كريدي أجريكول".

وصل سعر ثاني أقل دولار 50.2 جنيها للشراء و 50.3 جنيها للبيع في بنوك " الكويت الوطني، أبوظبي التجاري، بيت التمويل الكويتي، البركة".

الدولار في أغلب البنوك

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه للبيع في بنوك: "ميد بنك، التنمية الصناعية، التعمير والاسكان، فيصل الاسلامي، مصر، المصري الخليجي، HSBC،المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB".

أعلي سعر

ووصل أعلي سعر دولار 50.36 جنيها للشراء و 50.46 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

وبلغ ثاني أعلى سعر الدولار مقابل الجنيه 50,255 جنيها للشراء و 50.335 جنيها للبيع في بنوك " قناة السويس، سايب، نكست، الإسكندرية، أبوظبي الأول، ا لأهلي الكويتي".