الأخضر يتراجع.. سعر الدولار اليوم في البنوك أمام الجنيه

يتابع المواطنون يومياً سعر الدولار في البنوك والذي يؤثر على كافة القطاعات، وعلى مدار اليوم سجل الدولار ارتفاعاً طفيفاً أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم ليكسر حاجز الخمسين جنيهاً في كافة البنوك.

وسجل الدولار مستويات جديدة في عدد من البنوك خلال التعاملات، وسط تحركات واضحة في سعر العملة الأمريكية، لتترقب الأسواق اتجاه الأسعار خلال باقي تعاملات اليوم.

وتواصل أسعار الدولار تحركاتها اليومية في البنوك وفقًا لآليات السوق المصرفية وحركة العرض والطلب، مع اختلافات محدودة بين أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر.

أسعار الدولار في البنوك الآن

سعر الدولار فى البنك المركزي المصري:

- 50.21 جنيه للشراء.

- 50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

- 50.16 جنيه للشراء.

- 50.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

- 50.18 جنيه للشراء.

- 50.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المصرى الخليجى

- 50.12 جنيه للشراء.

- 50.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي CIB

- 50.15 جنيه للشراء.

- 50.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك البركة

- 50.10 جنيه للشراء.

- 50.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى المصرف المتحد

- 50.22 جنيه للشراء.

- 50.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك كريدى اجريكول

- 50.13 جنيه للشراء.

- 50.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

- 50.20 جنيه للشراء.

- 50.30 جنيه للبيع.