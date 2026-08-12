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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الأخضر يتراجع.. سعر الدولار اليوم في البنوك أمام الجنيه

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
رشا عوني

يتابع المواطنون يومياً سعر الدولار في البنوك والذي يؤثر على كافة القطاعات، وعلى مدار اليوم سجل الدولار ارتفاعاً طفيفاً أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم ليكسر حاجز الخمسين جنيهاً في كافة البنوك.

وسجل الدولار مستويات جديدة في عدد من البنوك خلال التعاملات، وسط تحركات واضحة في سعر العملة الأمريكية، لتترقب الأسواق اتجاه الأسعار خلال باقي تعاملات اليوم.

وتواصل أسعار الدولار تحركاتها اليومية في البنوك وفقًا لآليات السوق المصرفية وحركة العرض والطلب، مع اختلافات محدودة بين أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر.

قفزة جديدة في سعر الدولار.. تعرف على سعره في الأهلي ومصر والإسكندرية

أسعار الدولار في البنوك الآن

سعر الدولار فى البنك المركزي المصري:

-  50.21 جنيه للشراء.

-  50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

-  50.16 جنيه للشراء.

-  50.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

-  50.18 جنيه للشراء.

-  50.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المصرى الخليجى

-  50.12 جنيه للشراء.

-  50.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء اليوم الجمعة 17-11-2023 - جريدة اهرام الصباح

سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي CIB

-  50.15 جنيه للشراء.

-  50.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك البركة

-  50.10 جنيه للشراء.

-  50.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى المصرف المتحد

-  50.22 جنيه للشراء.

-  50.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك كريدى اجريكول

-  50.13 جنيه للشراء.

-  50.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

-  50.20 جنيه للشراء.

-  50.30 جنيه للبيع.

رسميًا بعد الزيادة الكبيرة.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 4 مارس 2026 | المصري اليوم
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