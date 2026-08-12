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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع الدولار في البنوك فوق مستوى الـ 50 جنيهاً.. إلى أين وصل الآن؟!

ارتفاع سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء في البنوك
ارتفاع سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء في البنوك
رانيا أيمن

ارتفع سعر الدولار الأمريكي، مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء في البنوك المصرية، ليواصل التحرك فوق مستوى 50 جنيهًا أمام الجنيه المصري، مع اختلاف أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر، بينما لا يزال سعر الدولار دون مستوى 51 جنيهًا.

وسجل الدولار مستويات جديدة في عدد من البنوك خلال التعاملات الصباحية، وسط تحركات واضحة في سعر العملة الأمريكية، لتترقب الأسواق اتجاه الأسعار خلال باقي تعاملات اليوم.

أسعار الدولار اليوم في البنوك

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري 50.29 جنيه للشراء، و50.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري 50.2154 جنيه للشراء، و50.3517 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر الدولار الأمريكي 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار الأمريكي 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار الأمريكي 50.32 جنيه للشراء، و50.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار الأمريكي 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار الأمريكي 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع.

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