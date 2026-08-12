مصمّم على الرحيل .. «الغندور» يكشف تطورات بشأن خوان بيزيرا

كشف الإعلامي خالد الغندور عن موقف اللاعب خوان بيزيرا مع نادي الزمالك بعد رفضه الانضمام لمعسكر الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وكتب “الغندور” عبر حسابه على فيسبوك: "خوان بيزيرا مصمم علي الرحيل وحتى اليوم لم يستطع اي مسؤول داخل الزمالك الوصول له ولا يرد علي اي اتصال تليفوني رغم ان لديه عقد وحاصل على كل حقوقه المالي".

ويرفض “بيزيرا”، الانتظام في معسكر الزمالك المقام حاليًا في العاصمة الإدارية، استعدادًا للموسم الجديد، لرغبته في خوض تجربة جديدة بعد تلقيه عرضًا من نادي شباب أهلي دبي الإماراتي.

وأكد التقرير: "مصدر مقرب من خوان بيزيرا ومن أسرته، أكد أن اللاعب أبلغ أسرته والمقربين منه أنه سيتواجد في مصر مطلع الأسبوع المقبل".

واختتم: "بيزيرا، أبلغ أصدقاءه وأهله أنه سيتواجد في مصر مطلع الأسبوع المقبل، للانتظام في معسكر الزمالك".