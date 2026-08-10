بعد أزمة الزمالك.. أرقام البرازيلي بيزيرا مع 3 أندية محلية وقارية

كشف تقرير عبر قناة "أون سبورت" عن موعد عودة البرازيلي خوان بيزيرا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة للانتظام في معسكر الفريق الأبيض استعدادًا للموسم الجديد.

ويرفض بيزيرا، الانتظام في معسكر الزمالك المقام حاليًا في العاصمة الإدارية، استعدادًا للموسم الجديد، لرغبته في خوض تجربة جديدة بعد تلقيه عرضًا من نادي شباب أهلي دبي الإماراتي.

وأكد التقرير: "مصدر مقرب من خوان بيزيرا ومن أسرته، أكد أن اللاعب أبلغ أسرته والمقربين منه أنه سيتواجد في مصر مطلع الأسبوع المقبل".

وختم: "بيزيرا، أبلغ أصدقائه وأهله أنه سيتواجد في مصر مطلع الأسبوع المقبل، للانتظام في معسكر الزمالك".

وشهدت مسيرة البرازيلي خوان بيزيرا نجم نادي الزمالك تسجيله وصنعه عديد الأهداف لدى مشاركته فى الدورى البرازيلي والأوكراني ونظيره المصري.

وجاءت مسيرة البرازيلي خوان بيزيرا فع 3 أندية على النحو التالي:

فاسكو دا جاما البرازيلي:

خاض 28 مباراة - سجل 5 أهداف - صنع 1

أوليكساندريا الأوكراني:

شارك في 42 مباراة - سجل 9 أهداف - صنع 9 أهداف

الزمالك:

قاد الفارس الأبيض في 44 مباراة - سجل 8 أهداف - صنع 12 هدفا

نشر البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، صورة جديدة عبر خاصية «ستوري» على حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، ظهر خلالها برفقة ابنته، واكتفى بوضع رموز تعبيرية تحمل القلوب، دون توضيح أو تعليق على موقفه من أزمته الحالية مع النادي.

الزمالك

وتأتي الصورة بالتزامن مع تطورات أزمة اللاعب مع الزمالك، بعد غيابه عن تدريبات الفريق ورغبته في الرحيل، في الوقت الذي تشير فيه تقارير حديثة إلى انسحاب شباب الأهلي دبي من مفاوضات ضمه بسبب المطالب المالية للقلعة البيضاء.

وكان بيزيرا قد أعلن في بيان سابق عبر إنستجرام رفضه العودة للزمالك، مؤكدًا تمسكه بالرحيل عن الفريق.