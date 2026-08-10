موقف الزمالك من رحيل أحمد فتوح للفتح السعودي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك من استمراره مع الفريق بعد التقارير الصحفية التي تؤكد وجود اهتمام سعودي بضمه في الصيف الجاري

وقال شوبير في تصريحات إذاعية : تقرير سعودي أشار لاهتمام نادي الفتح بضم أحمد فتوح بعد التألق في الموسم الماضي وخلال منافسات بطولة كأس العالم مع منتخب مصر.

وواصل: يستحيل تفريط الزمالك في أحمد فتوح خلال الفترة الحالية ، الأمر منتهى تماما نظرا للحاجه الفنية الكبيرة له خصوصا بعد إيقاف القيد.

طلب الفتح السعودي التعاقد مع فتوح

كشفت صحيفة الوئام السعودية عن رغبه نادي الفتح السعودي في ضم أحمد فتوح نجم الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكدت الصحيفة أن مسؤولي الفتح أشادوا بأداء فتوح مع الزمالك، بالإضافة إلى تقديمه لمستويات مميزة خلال المباريات التي شارك فيها في كأس العالم 2026؛ ليؤكد قدراته الفنية.

وتتمسك إدارة نادي الزمالك ببقاء أحمد فتوح ضمن صفوف الفريق، حيث تسعى إلى تجديد عقده، خاصة في ظل أزمة القيد التي يعاني منها الفريق.