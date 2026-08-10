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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حقيقة اهتمام الفتح السعودي بضم أحمد فتوح.. الزمالك يحسم موقفه والنادي السعودي يرد

احمد فتوح
احمد فتوح
ميرنا محمود

كشف الإعلامي إسلام سامي، حقيقة ما تردد خلال الساعات الأخيرة بشأن اهتمام نادي الفتح السعودي بالتعاقد مع أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر.

وأوضح سامي، خلال برنامجه «من القاهرة» عبر قناة أون سبورت ماكس، أن تقارير صحفية سعودية، نقلتها جريدة «الوئام»، تحدثت عن وجود اهتمام من جانب نادي الفتح بالتعاقد مع أحمد فتوح خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه تم التواصل مع أحد المصادر داخل نادي الزمالك، والذي أكد أن فكرة رحيل أحمد فتوح عن الفريق ليست مطروحة على طاولة إدارة النادي، مشددا على أن اللاعب مستمر مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن أحمد فتوح لم يتلق حتى الآن أي عرض رسمي من نادي الفتح السعودي، مؤكدا عدم وصول أي عقود أو عروض رسمية إلى نادي الزمالك بشأن اللاعب.

وفي المقابل، تواصل إسلام سامي مع محمد الضيف، المسؤول الإعلامي لنادي الفتح السعودي، للاستفسار عن حقيقة وجود مفاوضات مع أحمد فتوح.

وأكد محمد الضيف أن كل ما تردد بشأن اهتمام نادي الفتح بالتعاقد مع أحمد فتوح غير صحيح، مشيرا إلى أن اللاعب ليس ضمن حسابات النادي السعودي في الوقت الحالي.

وشدد المسؤول الإعلامي لنادي الفتح على أن ناديه لم يتواصل مع أحمد فتوح أو ممثليه، لينفي بذلك وجود مفاوضات أو اتصالات رسمية بشأن ضم لاعب الزمالك.

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