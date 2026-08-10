88.2 % لسياسة واقتصاد 86.7% للألسن.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026، تعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين الموافق 10 أغسطس 2026، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتائج المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بمقر المكتبة المركزية الجديدة بجامعة القاهرة، بقاعة الشيخ القاسمي بالدور الخامس.

ويعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، خلال المؤتمر نتائج تنسيق المرحلة الأولى، إلى جانب الحدود الدنيا للمرحلة الثانية، والجدول الزمني لتسجيل الرغبات، والكليات والمعاهد المتاحة أمام طلاب المرحلة الثانية، من خلال هذا الرابط معرفة نتيجة المرحلة الاولي اضغط هنا.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2026

فيما تصدرت عبارة مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 قوائم البحث على محرك جوجل، وسط حالة من الترقب بين الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة الحدود الدنيا المتوقعة للقبول في الكليات والمعاهد.

مؤشرات الشعبة الادبية في تنسيق الجامعات 2026

تنسيق الجامعات 2026، يمكن للطلاب معرفة توقعات الشعبة الأدبية من خلال هذا الرابط يمكنك معرفة تنسيق الجامعات 2025اضغط هناكدليل استرشادي.

وتوقع خبراء التعليم، أن يكون الحد الأدنى الاقتصاد والعلوم السياسية 88.2%

الإعلام :84.9.%

الالسن: 86.7%

الآثار :82.4%

الفنون الجميلة: 76.82%