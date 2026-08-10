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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تأكيدًا لما نشره صدى البلد.. رئيس البحوث الفلكية ينفي وقوع زلزال في مصر فجرًا

زلزال
زلزال
إسلام خالد

تداولت أنباء عن وقوع زلزال في مصر، ونشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بشكل كبير منشورات تزعم حدوث هزة أرضية.

هل حدث زلزال فجرًا.. البحوث الفلكية تحسم الأمر 

حسم الدكتور باسم النبوي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الجدل المثار خلال الساعات الماضية بشأن تداول أنباء عن وقوع هزة أرضية أو زلزال في مصر.

 واكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية عبر بيان رسمي أن ما يتم تداوله عن زلزال مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وجاءت تصريحات رئيس المعهد تأكيدًا لما نشره موقع صدى البلد في وقت سابق، بعد التواصل مع الدكتور شريف الهادي رئيس قسم الزلازل بالمعهد، والذي أكد بدوره عدم تسجيل أي هزة أرضية من جانب الشبكة القومية للزلازل.

رئيس البحوث الفلكية ينفي وقوع زلزال

وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إن الحديث عن وجود هزة أرضية خلال الساعات الماضية غير صحيح، مؤكدًا أن الشبكة القومية للزلازل لم ترصد أي زلزال.

وأوضح أن المعهد يتابع النشاط الزلزالي على مدار 24 ساعة، من خلال الشبكة القومية للزلازل ومحطات الرصد المنتشرة، ولم يتم تسجيل أي نشاط زلزالي يتوافق مع ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

لا تسجيل لأي هزة أرضية

وشدد رئيس البحوث الفلكية على أن الشبكة القومية للزلازل لم ترصد أي زلزال خلال الفترة التي تحدث عنها البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن المعهد لم يتلق كذلك أي بلاغات أو إفادات رسمية تفيد بشعور المواطنين بوقوع زلزال أو هزة أرضية.

وبذلك، حسم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية حالة الجدل التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا عدم وجود أي تسجيل زلزالي يدعم الأنباء المتداولة.

«مجرد إشاعات».. حقيقة زلزال اليوم

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت خلال الساعات الماضية تداول عدد من المنشورات التي تحدثت عن شعور مواطنين بهزة أرضية، وهو ما تسبب في انتشار تساؤلات حول حقيقة وقوع زلزال اليوم في مصر.

ومع سرعة انتشار المنشورات، بدأ البعض في تداول معلومات غير مؤكدة بشأن مكان الهزة وقوتها، دون الاستناد إلى بيانات صادرة عن الجهات المختصة.

لكن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أكد أن هذه الأنباء مجرد إشاعات، وأن الشبكة القومية للزلازل لم تسجل أي زلزال.

تأكيدًا لما نشره صدى البلد

وكان موقع صدى البلد قد انفرد في وقت سابق بالتواصل مع رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، للتأكد من حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد رئيس قسم الزلازل حينها عدم تسجيل أي هزة أرضية، وهو ما يتطابق مع التصريحات الجديدة الصادرة عن رئيس المعهد.

وبذلك تأتي تصريحات رئيس البحوث الفلكية لتؤكد ما نشره صدى البلد بشأن عدم وقوع زلزال، وتنهي حالة الجدل التي أثارتها المنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

المعهد يتابع النشاط الزلزالي على مدار الساعة

وأكد رئيس المعهد أن النشاط الزلزالي تتم متابعته بشكل مستمر على مدار 24 ساعة، وأن الشبكة القومية للزلازل تعمل على رصد أي نشاط زلزالي قد يحدث.

وأوضح أن أي زلزال يتم تسجيله من خلال محطات الشبكة القومية للزلازل، وتصدر بشأنه البيانات والمعلومات الرسمية اللازمة، بما يتيح التأكد من توقيت حدوثه ومكانه وقوته.

لذلك، شدد المعهد على أهمية عدم الاعتماد على المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومات المتعلقة بالزلازل، والرجوع إلى البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.

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