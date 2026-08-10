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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بيطري وذكاء اصطناعي.. الاماكن الشاغرة في تنسيق المرحلة الثانية 2026

تنسيق الجامعات 2026
تنسيق الجامعات 2026
حسام الفقي

تنسيق المرحلة الثانية 2026 ،ينتظر الاف الطلاب الناجحين في الثانوية العامة 2026 انطلاق تنسيق المرحلة الثانية 2026، للقبول بالجامعات والمعاهد، ومن المتوقع أن يعلن وزير التعليم العالى، موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثانية 2026 خلال المؤتمر الصحفى لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى اليوم الاثنين 10 اغسطس 2026.

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2026

واستمرت المرحلة الاولي حتى الأحد 9 أغسطس، وتم  فرز الرغبات من خلال مكتب التنسيق ووضع الحدود الدنيا لتنسيق الكليات 2026، وإعلان الجدول الزمنى لتنسيق المرحلة الثانية بحد أقصي 3 ايام من اعلان نتيجة المرحلة الاولي 2026 ووضع الحدود الدنيا لكل شعبة.

وبمقارنة تحليل النتائج لعام 2026 وعام 2025، نجد أن نسب النجاح متقاربة لذلك من المتوقع وجود أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية حسب في تنسيق الجامعات 2025:

الشعبة العلمية:
الطب البيطري
التمريض
العلوم
الزراعة
الجامعات التكنولوجية
الحاسبات والمعلومات
الذكاء الاصطناعي
الاقتصاد والعلوم السياسية
الألسن
الآثار
الإعلام
وباقي الكليات النظرية

شعبة الرياضيات:
الحاسبات والمعلومات
الذكاء الاصطناعي
التخطيط العمراني
فنون جميلة عمارة
الجامعات التكنولوجية
الاقتصاد والعلوم السياسية
الألسن
الإعلام
الآثار
الفنون التطبيقية
باقي الكليات النظرية

الشعبة الأدبية

كليات التربية
كليات الآداب
كليات الحقوق
كلية السياحة والفنادق
كليات الخدمة الاجتماعية

لمعرفة توقعات الشعبة العلمية والأدبية بالارقام من خلال هذا الرابط اضغط هنا.

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