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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى للجامعات.. 93.4% للطب و86% للهندسة.. فيديو

طلاب
طلاب
البهى عمرو

كشف أسامة عبد الكريم، المتخصص في ملف التعليم، مؤشرات المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات والحدود الدنيا المتوقعة لتنسيق الجامعات 2026، موضحًا أن الأرقام المتداولة حاليًا تظل مؤشرات وليست نهائية، على أن يتم إعلان النتائج الرسمية خلال مؤتمر صحفي لوزير التعليم العالي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"  إن مؤشرات المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، تشير إلى وصول الحد الأدنى للطب البشري إلى 93.4%، وطب الأسنان إلى 93.2%، والصيدلة إلى 91.9%، بينما قد يصل الحد الأدنى للهندسة إلى 86%، مشيرًا إلى توقعات بارتفاع الحدود الدنيا للكليات الطبية مقارنة بالعام الماضي، مقابل انخفاضها في بعض الكليات الهندسية.

وأضاف: "الشعبة الأدبية هتكون فيها كلية اقتصاد وعلوم سياسية هتصل إلى 90%، وكليات الألسن من 87 لـ87.5%، والإعلام ممكن يوصل لـ85%".

وأوضح: "الكليات الطبية بتكون أعلى من نصف لـ1%، إنما الهندسة السنة دي ممكن تقل 1%، والحد الأدنى للشعبة العلمية رياضة وعلوم لن تقل عن 68%، والشعبة الأدبية لن تقل عن 64%".

وتابع:"طلاب الشعبة العلمية علوم هيكون قدامهم كليات مثل الطب البيطري، وحاسبات ومعلومات، والتمريض، وعلوم، بالإضافة للكليات النظرية مثل تربية، وألسن، وإعلام، وده بالنسبة للكليات اللي هتبقى متبقية للمرحلة التانية".

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