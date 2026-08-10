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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استشهاد أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال

معتقلات الاحتلال
معتقلات الاحتلال
محمد على

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمفرج عنهم التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية  أن إيهاب محمد عبد القادر دياب، وهو شاب يبلغ من العمر 36 عاماً وينحدر من قطاع غزة، قد توفي في سجن إسرائيلي كان محتجزاً فيه منذ 12 ديسمبر 2023.
 

على الرغم من صدور الإعلان يوم الأحد، إلا أن اللجنة تعتقد أن دياب قد توفي بالفعل في 18 سبتمبر 2024. وفي بيان منفصل صدر في وقت لاحق من ذلك، اتهمت وزارة شؤون الأسرى في غزة إسرائيل بإخفاء مصير الأسير طوال تلك الفترة، أي ما يقرب من عامين.


عزت السلطات الصهيونية الوفاة إلى حالة طبية، وفقًا لبيان اللجنة.

 ونفى البيان هذا الادعاء، مشيرًا إلى أنه كان يتمتع بصحة جيدة ولم يكن يعاني من أي مرض وقت اعتقاله، بحسب ما أفادت به عائلته.

منذ عام 2023، توفي 91 فلسطينياً في السجون الإسرائيلية، وفقاً لإحصاءات المفوضية. من بين هؤلاء، 53 من غزة.

قامت إسرائيل بزيادة عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجونها وشددت ظروف احتجازهم، مما أثار شكاوى من المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية والمنظمات الدولية بشأن التعذيب والحرمان من الموارد الأساسية.

يبلغ العدد الإجمالي للوفيات الفلسطينية في الحجز الإسرائيلي منذ عام 1967 الآن 328 حالة وفاة، مما يعني أن حوالي 28% منها حدثت خلال السنوات الثلاث الماضية.

في مقابلة مع القناة الثانية عشرة الإسرائيلية  بُثت يوم الأحد، قال الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف، الذي يشغل منصب الممثل السامي لغزة في مجلس السلام المدعوم من الولايات المتحدة، إن الخطة الأمريكية لغزة التي رفضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو  هي "الضمانة" الوحيدة لمنع تكرار  7 أكتوبر 2023.

رفض نتنياهو خطة بنك السلام المكونة من 15 نقطة، بحجة أن الجيش الإسرائيلي لا ينبغي أن ينسحب حتى يتم نزع سلاح حماس بالكامل.

نتنياهو الدبلوماسي لغزة الخطة الأمريكية لوزراء الإسرائيلي الوحيدة غزة سجن إسرائيلي المعتقلين الفلسطينيين غير الحكومية الإسرائيلية والمنظمات الدولية التعذيب والحرمان من الموارد الأساسية

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