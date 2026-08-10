مولد النبي اقترب.. 6 حقائق عن ثواب الاحتفال به تجعلك تستعد له من الآن

مولد النبي اقترب .. يوافق اليوم الإثنين السابع والعشرين من شهر صفر الهجري، والذي يعقبه ربيع الأول وهو شهر مولد النبي، أحد المواقيت التي ينتظرها الناس ببالغ السعادة والفرح، وبالكثير من الحلوى، فالكثيرون يبحثون عن موعد مولد النبي 2026 ، حيث إن الاحتفال بميلاد الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- عمل من الأعمال الجليلة، ومظهر من المظاهر الطيبة، وبرهان يتجلى فيه حب هذه الأمة لنبيها وتعلقها برسولها الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وعن مولد النبي ، والاحتفال به، فهناك أحد الأسرار المتعلقة به والتي لا يعرفها كثيرون وهي ثواب الاحتفال بمولد النبي.

مولد النبي اقترب

تحدد دارُ الإفتاءِ المصريةُ، موعد مولد النبي 2026 في مصر؟، وذلك من خلال استطلاع هلالَ شهرِ ربيع الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثمانية وأربعين هجريًّا، بعد غروب شمس بعد غد الأربعاء الموافق التاسع والعشرين من شهر صفر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثمانية وأربعين هجريًّا، الموافق الثاني عشر من شهر أغسطس الجاري لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية، لتتبين ما إذا كان شهر مولد النبي - ربيع الأول الهجري- يبدأ الخميس أم الجمعة.

ويحين مولد النبي بالتقويم الهجري يوم 12 ربيع الأول، وبناء عليه فإنه يوافق فلكيا يوم الثلاثاء الموافق 25 من أغسطس 2026م، في حين يبدأ الاحتفال به على وجه التحديد من بعد مغرب يوم الإثنين الحادي عشر من ربيع الأول لعام 1446هـ، والموافق 24 من أغسطس الجاري 2026 م، حيث تبدأ ليلة الاحتفال بالمولد النبوي 2026 ، وحتى مغرب اليوم التالي الثلاثاء الموافق 25 من أغسطس ، تحل ذكرى ميلاد الهادي البشير والذي توافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول لعام 1448 هـ.

ويحل شهر ربيع الأول من كل عام ليجمع كلمة المسلمين في ربوع الأرض على إحياء ذكرى ميلاد خير البرية وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تلك الذكرى التي دأبت المجتمعات الإسلامية على إحيائها بأمسيات وحلقات ذكر وغيرها من الأمور التي اعتادت الفرق الإسلامية على اختلافها أن تقيمه في الاحتفال، ويتساءل الجميع عن موعد الاحتفال بهذا اليوم.

دار الإفتاء المصرية، هي المنوط بها تحديد موعد مولد النبي الشريف 2026 م - 1448 هـ، وبداية الشهور الهجرية كافة من خلال استطلاعها هلال الشهر الهجري، عن طريق لجانها الشرعية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

الاحتفال بمولد النبي 2026

يبدأ الاحتفال بمولد النبي 2026 ، بليلته والتي تبدأ على وجه التحديد من بعد مغرب يوم الإثنين الحادي عشر من ربيع الأول لعام 1448هـ، والموافق 24 من أغسطس الجاري 2026م، وتمتد حتى مغرب اليوم التالي الثلاثاء الموافق 25من أغسطس ، تحل ذكرى ميلاد الهادي البشير والذي توافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول لعام 1448 هـ.

ويحل شهر ربيع الأول من كل عام ليجمع كلمة المسلمين في ربوع الأرض على إحياء ذكرى ميلاد خير البرية وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تلك الذكرى التي دأبت المجتمعات الإسلامية على إحيائها بأمسيات وحلقات ذكر وغيرها من الأمور التي اعتادت الفرق الإسلامية على اختلافها أن تقيمه في الاحتفال

ثواب الاحتفال بمولد النبي

ورد أنه إذا كان الله تعالى يخفف عن أبي لهب وهو مَن هو كُفرًا وعِنادًا ومحاربة لله ورسوله صلي الله عليه وآله وسلم بفرحه بمولد خير البشر بأن يجعله يشرب من نُقرة مِن كَفِّه كل يوم إثنين في النار؛ لأنه أعتق مولاته ثُوَيبة لَمَّا بَشَّرَته بميلاده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في "صحيح البخاري"، فما بالكم بجزاء الرب لفرح المؤمنين بميلاده وسطوع نوره على الكون!.

وورد أنه قد نقل الصالحي في ديوانه الحافل في السيرة النبوية "سُبُلُ الهُدى والرشاد في هَدي خيرِ العِباد" عن بعض صالحي زمانه: أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منامه، فشكى إليه أن بعض مَن ينتسب إلى العلم يقول ببدعية الاحتفال بالمولد الشريف، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "مَن فرِح بنا فَرِحنا به".

حكم الاحتفال بمولد النبي

ورد في حكم الاحتفال بمولد النبي الشريف ، أن قول بأن الاحتفال بالنبي غير موجود أو بدعة هو خطأ بل إنه كان موجود أنه احتفل بيوم مولده وأنه كان يتحرى صوم يوم الاثنين من كل أسبوع، وحينما سئل عن علة ذلك قال ذلك يوم ولدت فيه.

ومجد الله تعالى الأيام التي ولد فيها الأنبياء والرسل وهذا مثبت في القرآن الكريم، وعن سؤال هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ هو سؤال غريب فلا يجوز أن نسأل هل تطلع الشمس، فالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم احتفل بميلاده كل يوم إثنين.

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن الأقوال التي تحرم على المسلمين الاحتفال بنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم والتعبير عن سرورهم بمولده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم بشتى وسائل الفرح المباحة فإنما هي أقوال فاسدة وآراء كاسدة، لم يُسْبَقْ مبتدعوها إليها، ولا يجوز الأخذُ بها ولا التعويلُ عليها.

وورد أن الاحتفال شاهدٌ على الحب والتعظيم لجناب سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم والفرح به، وشكرٌ لله تعالى على هذه النعمة، وهو أمرٌ مستحبٌّ مشروعٌ، ودرج عليه المسلمون عبر العصور، واتفق علماء الأمة على استحسانه.

تاريخ مولد النبي ميلاديا

ورد عن تاريخ مولد النبي -صلى الله عليه وسلم- ميلادياً ، أن التحقيق والصواب الذي تدل عليه كتب التوفيقات بين التاريخين الهجري والميلادي: أن مولده صلى الله عليه وآله وسلم وافق يوم الثاني والعشرين من شهر أبريل عام 572 ميلادية، وهذا الشهر الميلادي هو أول شهر ربيعي كامل، فوافق ربيع مولده القمري فصل الربيع، واستدار الزمان ليوم ميلاده الشريف، والربيع هو الموسم الذى تتفتح فيه الزهور، وتغرد الطيور، وتحلو الحياة.

وورد فيه أن بناء على ذلك: فقد ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول، وقت طلوع الفجر، في عام الفيل، في السنة الثالثة والخمسين قبل الهجرة النبوية الشريفة.

وهذا ما جرى عليه عمل المسلمين عبر العصور في احتفالهم بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أشرف الصلاة وأتم السلام، ووافق ذلك يوم الثاني والعشرين من شهر نيسان أبريل عام 572 ميلادية، وذلك في فصل الربيع.