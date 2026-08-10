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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إعلام عبري: إسرائيل تستعد لتقليص قواتها في غزة إلى مستويات ما قبل 7 أكتوبر

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

تستعد المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية لإجراء خفض كبير في أعداد قوات الجيش المنتشرة داخل قطاع غزة، في خطوة قد تعيد حجم الانتشار العسكري إلى مستويات قريبة من تلك التي كانت قائمة قبل 7 أكتوبر 2023، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام عبرية.

وذكرت “القناة 14” الإسرائيلية أن الخطة تتضمن إنهاء مهمة الفرقة 99 العاملة حاليًا في قطاع غزة، على أن تنتهي فترة خدمتها دون أن تحل محلها فرقة عسكرية أخرى.

وبموجب الترتيبات المقترحة، ستصبح «فرقة غزة» القوة العسكرية الرئيسية الوحيدة العاملة داخل القطاع، على أن تتكون بشكل أساسي من لواءين، شمالي وجنوبي، إلى جانب كتائب تعزيز إضافية.

ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع نقاشات داخل المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية بشأن خيارات للانسحاب الجزئي من القطاع، فضلًا عن بحث ترتيبات تتعلق بإمكانية تشكيل «قوة استقرار دولية» في غزة.

ويشكل خفض القوات المقترح تحولًا لافتًا في ظل تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يؤكد رفض الانسحاب من القطاع قبل نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل.

ويرتبط التوجه أيضًا بتحديات تواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، من بينها نقص القوى البشرية واستمرار أزمة تجنيد قوات الاحتياط، إلى جانب الضغوط اللوجستية الناتجة عن طول فترة العمليات العسكرية.

وفي المقابل، أصدر وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس تعليمات للجيش بعدم تقليص أعداد القوات المنتشرة في المستوطنات والمجتمعات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على مستوى مرتفع من الحماية الأمنية لسكان المنطقة.

إسرائيل قطاع غزة 7 أكتوبر بنيامين نتنياهو نزع سلاح حركة حماس حركة حماس الجيش الإسرائيلي

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