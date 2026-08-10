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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

راغب علامة يعود للغناء في سوريا بعد غياب 15 عاما

راغب علامة
راغب علامة
محمد سعيد

أحيا الفنان راغب علامة، حفل زفاف كبير في العاصمة السورية دمشق، ليعود به للغناء في الشام بعد غياب نحو 15 عاما.

وأعرب راغب علامة، عن سعادتها بالعودة للغناء مجددا في الشام بعد غياب طويل. 

أحدث أغاني راغب علامة

في شهر سبتمبر 2025، طرح الفنان راغب علامة أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “خايف من إيه”، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” ومنصات الموسيقى المختلفة. 

راغب علامة - ترقيص

كما أطلق راغب علامة أحدث أعماله الغنائية بعنوان "ترقيص" بعمل ضخم ومنتج بأعلى المعايير، لينقلنا إلى أجواء الصيف المليئة بالبهجة والرقص.

الأغنية الجديدة تحمل طابعاً إيقاعياً صيفياً مبهجاً، وهي من كلمات أحمد حسن راوول، وألحان أحمد الزعيم.

وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب بمعايير إنتاج ضخمة تحت إدارة المخرج اللبناني زياد خوري، حيث صُوّر في عدة بلدان، وتمكّن راغب من زراعة بسمة الصيف وإشراقه وفرحته في قلوب الجمهور عبر هذا الكليب الذي حوّل العالم أجمع إلى حلبة رقص تنبض بالطاقة الإيجابية.

 

أغاني راغب علامة

وفي شهر مايو 2024، طرح الفنان راغب علامة أحدث أغانيه بعنوان “شو عامل فيي” تزامنا مع موسم الصيف.

ونشر راغب علامة مقطع من الأغنية من خلال حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، وكتب معلقا: “شو عامل فيي قريبا جدا، كونوا على استعداد لشيء مميز”. 

كما طرح راغب علامة مؤخرًا أغنية بعنوان "التقيل تقيل" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي طرحها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع أحمد عادل، إخراج فرح علامة، والكليب من إخراج زينة مكى. 

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