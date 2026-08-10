شيري عادل تستعرض جمالها على الشاطئ

شاركت الفنانة شيري عادل، جمهورها، صورة جديدة لها، في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على إنستجرام.



وخطفت شيري عادل، الإنظار علي الشاطئ، مرتدية فستان لافت باللون البرتقالي، وحازت الصورة علي إعجاب متابعيها.



أعمال شيري عادل

وشاركت شيري عادل، في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، بمسلسل فن الحرب مع الفنان يوسف الشريف.

وشارك في بطولة المسلسل مع شيري عادل، ريم مصطفى، وليد فواز، محمد جمعة، إسلام إبراهيم، ودنيا سامي، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد عبد التواب.

وقبل هذا، شاركت شيري عادل بمسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" في حكاية ديجافو، والذي تم عرضه في عام 2025.

وتدور أحداث الحكاية حول قصة قريبة من الواقع تتناول العلاقات الزوجية وتشابكاتها النفسية والاجتماعية، بما يتماشى مع الخط العام للمسلسل الذي يحمل طابعًا غامضًا ويوحي بأن الحقيقة غالبًا ما تكون مغايرة لما يبدو على السطح.