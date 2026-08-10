رحاب الجمل تخطف الأنظار بخسارة وزن ملحوظة

شاركت الفنانة رحاب الجمل متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، مجموعة صور جديدة ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة وسط تفاعل واسع من متابعيها.



وخطفت رحاب الجمل الأنظار ، بعدما بدت أكثر نحافة وخسارة للوزن بشكل ملحوظ ، وهو ما انعكس على ملامحها وقوامها.



وظهرت الفنانة في الصور بفستان أسود طويل من تصميم أنيق، مع فتحة جانبية، ونسقت إطلالتها مع حذاء بكعب عال ومجوهرات بسيطة.





أما من الناحية الجمالية، بدت رحاب الجمل بخصلات شعرها الأسود المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي كشفت عن جمالها.



