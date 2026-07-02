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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

رحاب الجمل تبهر متابعيها برشاقتها في أحدث ظهور.. شاهد

رحاب الجمل
رحاب الجمل
هاجر هانئ

حرصت الفنانة رحاب الجمل على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

إطلالة رحاب الجمل

تألقت رحاب الجمل في الصور بإطلالة كشفت عن رشاقتها الملفتة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة واتسم التصميم باللون المينت جرين المزين بالكامل.

تزينت رحاب الجمل ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت رحاب الجمل بخصلات شعرها الأسود المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي كشفت عن جمالها.

رحاب الجمل إطلالة رحاب الجمل صور رحاب الجمل

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