رحاب الجمل تبهر متابعيها برشاقتها في أحدث ظهور.. شاهد

حرصت الفنانة رحاب الجمل على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

إطلالة رحاب الجمل

تألقت رحاب الجمل في الصور بإطلالة كشفت عن رشاقتها الملفتة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة واتسم التصميم باللون المينت جرين المزين بالكامل.

تزينت رحاب الجمل ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت رحاب الجمل بخصلات شعرها الأسود المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي كشفت عن جمالها.