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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

العاصمة الأوكرانية «كييف» تتعرّض لهجوم روسي بصواريخ باليستية

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قال غيث مناف، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من كييف، إنه حتى هذه الساعة، سُجل مقتل مدني واحد وإصابة 11 شخصًا، إضافة إلى انهيار جزء من سقف إحدى محطات مترو الأنفاق جراء الهجوم الروسي المستمر.

أضاف خلال مدخلة مع الإعلامي كريم حاتم، على قناة القاهرة الإخبارية، أنه تم تسجيل سقوط حطام طائرة مسيّرة استهدف أحد فنادق العاصمة الأوكرانية كييف، إلى جانب عدة مواقع أخرى.

وتابع: "ما زلنا نرصد حتى هذه الساعة ما يحدث في العاصمة الأوكرانية كييف، مع تفعيل أنظمة الدفاع الجوي، واستمرار طنين المسيّرات والصواريخ الباليستية التي نسمعها بين الحين والآخر".

الهجوم الروسي روسيا الأوكرانية

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