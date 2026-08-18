الدبلوماسية هي الحل.. أردوغان يحث ترامب على مواصلة المحادثات مع إيران

أفادت الرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء أن الرئيس رجب طيب أردوغان بحث هاتفياً مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب التطورات الإقليمية والدولية، وحثه على مواصلة المحادثات مع إيران بهدف خفض التوتر بين البلدين.

وأكد أردوغان أهمية "الاستفادة إلى أقصى حد من الدبلوماسية" في ظل التصعيد الأمريكي الإيراني، مشيراً إلى أن تركيا ستواصل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في المنطقة.

غزة و"اتفاقية مكة"



وذكر بيان الرئاسة التركية أن الزعيمين تناولا أيضاً الحرب في قطاع غزة، إضافة إلى الاتفاق الدفاعي الذي وقعته تركيا مع السعودية وباكستان، فضلاً عن العلاقات الثنائية بين أنقرة وواشنطن.

وأبلغ أردوغان ترامب بأن هجمات إسرائيل على الفلسطينيين في غزة تصاعدت في وقت كان من المفترض أن تدخل فيه المرحلة الثانية من خطة ترامب لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

إشادة ترامب باتفاقية مكة



كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشاد بتوقيع "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" بين السعودية وتركيا وباكستان، واصفاً الخطوة بأنها "كبيرة وجريئة وهامة".

وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" الأحد: "يسعدني جداً أن أرى السعودية وتركيا وباكستان قد وقّعت مؤخراً اتفاقية مكة للدفاع المشترك"، مضيفاً أن ذلك يظهر "التقارب بين دول الشرق الأوسط" بما يمكنها من الدفاع عن نفسها بشكل أكثر فعالية.

وكانت الدول الثلاث قد وقعت الاتفاقية في مكة المكرمة في 7 أغسطس، في خطوة وُصفت بأنها مفصلية نحو شراكة طويلة الأمد تقوم على مبدأ الردع والتنسيق والتكامل الدفاعي، بما يسهم في دعم أمن واستقرار المنطقة والعالم.