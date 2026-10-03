عصام عبدالفتاح عن حكام قمة الزمالك والأهلي: الموضوع مع الاتحاد| خاص

علق عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة على هوية طاقم التحكيم لإدارة القمة رقم 133 بين الزمالك والأهلي المقرر غقامتها يوم 11 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة في بطولة الدوري الممتاز.

قال عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الخكام فى اتحاد الكرة في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: ملف الطاقم الأجنبي لحكام قمة الزمالك والأهلي في يد اتحاد الكرة في الوقت الراهن.

تابع عصام عبدالفتاح: اتحاد الكرة خاطب عديد الاتحادات الأوروبية من أجل ترشيح طاقم على أعلى مستوي لإدارة قمة الزمالك والأهلي في الدوري الممتاز.

طاقم إسباني

كشفت مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة عن اتجاه لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح إلى إسناد مباراة الأهلي والزمالك المقبلة إلى طاقم تحكيم إسباني

وتنطلق مباراة الاهلي والزمالك يوم 11 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد تقدم بطلب رسمي إلى رابطة الأندية والاتحاد المصري لكرة القدم طالب خلاله بالاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراته أمام الزمالك.

وحدد النادي في طلبه مواصفات الطاقم الذي يرغب في إسناد المباراة إليه إذ اشترط أن يكون من حكام النخبة في إحدى الدول التابعة للدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى في ظل أهمية المباراة وحساسيتها.

رفض 3 اتحادات

كشف الإعلامي أحمد شوبير آخر تطورات ملف الحكام الأجانب لمباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، مشيرًا إلى أن حسم هوية الطاقم التحكيمي سيكون قبل موعد اللقاء بفترة كافية.

وقال شوبير: «يوم 4 أكتوبر هيكون محسوم أمر الحكام الأجانب، يعني قبلها بأسبوع كامل، 3 اتحادات رفضت إرسال أطقم تحكيم نظرًا لانشغالهم وعلى رأسها الاتحاد الإنجليزي»، مضيفًا أن هناك حديثًا عن استبعاد أو عدم ميل لجنة الحكام للاستعانة بحكام من إسبانيا أو فرنسا، مع احتمالية استبعاد ألمانيا أيضًا.

وتأتي تصريحات شوبير في ظل تحركات اتحاد الكرة لاستقدام طاقم أجنبي لإدارة القمة، فيما كشفت تقارير حديثة عن استبعاد التحكيم الإسباني والفرنسي من قائمة المرشحين

ويواجه فريق الأهلي نظيره الزمالك يوم 11 أكتوبر في تمام الساعه الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.