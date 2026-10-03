محمد صـلاح ضمن ملوك صناعة الأهداف في أمم أفريقيا بالقرن الـ21

يتواجد الفرعون المصري محمد صلاح نجم طرابزون والمنتخب ضمن قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ كأس أمم أفريقيا خلال القرن الـ21 برصيد 5 أسيستات وفق قائمة ThePopFoot العالمية المتخصصة في إحصائيات كرة القدم.

ياتي صلاح في المركز الرابع بالتساوي مع أديمولا لوكمان وفرانك كيسي بينما يتصدر ساديو ماني القائمة برصيد 9 تمريرات حاسمة.

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة جنوب أفريقيا وديا عقب مواجهة انجولا وجنوب السودان في التصفيات المؤهله لكأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا والقناة الناقلة

وتقام مباراة منتخب مصر الودية أمام جنوب أفريقيا، يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد القاهرة الدولي.