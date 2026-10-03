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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد جلال: جمهور الزمالك "حالة استثنائية".. وأطالب بمنح المدربين المصريين الفرصة كاملة

خالد جلال
خالد جلال
ياسمين تيسير

أكد خالد جلال المدير الفني لنادي غزل المحلة الحالي ومدرب الزمالك والإسماعيلي السابق، على ضرورة الانتهاء من مقولة "مدرب الزمالك هيسيب للزمالك ومدرب الأهلي هيفوت للأهلي"، مشددًا على أن هذا الكلام عار تمامًا من الصحة، وأن جميع المدربين يراعون ضمائرهم ويخافون الله عز وجل في أعمالهم.

وتابع "جلال" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري أورا مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: المفاوضات مع غزل المحلة لم تستغرق وقتًا، أي تجربة ناجحة يكون ورائها مجلس إدارة محترم وهو ما لمسته في تواصلي مع المهندس وليد خليل رئيس النادي، وشريف الخشاب.

وأضاف مدرب الزمالك السابق: كنت قلق جدًا من إمكانية فوز الأبيض بنتيجة كبيرة خصوصًا وأنها أول مباراة لي مع الفريق، اشتغلت مع اللاعبين على الجانب النفسي أكثر من الفني، وتدربنا على غلق مفاتيح اللعب على الأطراف وفي العمق، والهجمة المرتدة خلف عمر جابر في الجانب الأيمن، لاحت لنا عدة فرص لكنها ضاعت جميعها، والزمالك فاز بركلة جزاء بالخبرات.

وواصل: كانت لنا كرة تستحق طرد مدافع الزمالك، لكن مجمل المباراة تحكيميًا كان جيدًا، خسرنا المباراة رغم أنني لم أكن قلقًا من مواجهة الأبيض على غير العادة، قدمنا مباراة كبيرة وكنا أفضل في بعض الفترات، الزمالك نادي كبير وخلفه جمهور عظيم.

وأردف: جمهور الزمالك حالة استثنائية، تشجيع رهيب من أول دقيقة حتى آخر لحظة، حتى والفريق خسران، الجمهور يمنح الفريق دوافع كبيرة وروح قتالية عالية بجانب طبعًا توفيق المولى عز وجل وشغل معتمد جمال الرائع، الذي اقتنص الفرصة ومنح الزمالك لقبًا تاريخيًا، ليمنحه مجلس إدارة النادي فرصة أخرى.

وتابع مدرب الإسماعيلي السابق: كثيرًا ما ناديت بضرورة منح مدربي الزمالك والأهلي الفرصة لتدريب فرقهم، فبالعودة لتاريخ الناديين، ستجد أساطير ورموز الناديين حصدوا بطولات هنا وهناك، لابد من منح المدربين المصريين الثقة كاملة كما يحدث مع الأجانب.

واختتم خالد جلال حديثه: المدربون في الدوري المصري الممتاز بخير وعلى مستوى عال من المهارة والقيادة، ومدربو الأهلي والزمالك بخير أيضًا ويستطيعون قيادة فرقهم لحصد البطولات.

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