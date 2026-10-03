خالد جلال: متفائل بتجربة المحلة.. وجماهير زعيم الفلاحين تعشق الكرة الحلوة

قال خالد جلال المدير الفني لنادي غزل المحلة الحالي ومدرب الزمالك والإسماعيلي السابق، إن فترة التوقف الدولي جاءت في وقتها تمامًا، حيث قام النادي بتنظيم معسكر قوي في القاهرة وخاض مباريات ودية قوية، مضيفًا: أحاول تجربة كل اللاعبين كي أصنع مرونة تكتيكية استغل بها كامل قدرات اللاعبين، لدينا ناشئين جيدين جدًا، ومنهم الجزائري المحترف فارس صاحب خطأ ركلة الجزاء أمام الزمالك.

وتابع "جلال" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري أورا مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: أي نتيجة سيئة أتحملها أنا كمدير فني، بعد ذلك أقوم بمحاسبة اللاعب بيني وبينه، الفريق يمتلك عناصر خبرة ولاعبين جيدين وناشئين، أقوم حاليًا بالعمل على تنمية القدرات الهجومية للفريق، وأن نكون إيجابيين ونسجل أهداف بأقصر الطرق إلى المرمى.

وأضاف مدرب الإسماعيلي السابق: سعيد بتواجدي على رأس القيادة الفنية لفريق غزل المحلة، الفريق الجماهيري العريق، زعيم الفلاحين فريق محترم جدًا، جمهوره كبير وعظيم، يعشق الكورة الجميلة.

وأنهى خالد جلال حديثه: أنا كمدرب أحب الكرة الجميلة، لذلك تجدني حزينًا عندما أفوز والفريق لم يؤد بالشكل المطلوب ككرة جميلة، هذه طبيعتي، أنا أحب الكورة الهجومية الجميلة المتزنة، ومتفائل بتجربتي مع غزل المحلة.