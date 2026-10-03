محلل رياضي: مرموش من أكثر المواهب المصرية.. ولو كان مركز كنا تخطينا مباراة الأرجنتين

كشف المحلل الرياضي أحمد عز عن تفاصيل تتعلق بطريقة إدارة النجم المصري عمر مرموش خلال مراحل عمره الأولى، مشيرًا إلى الدور الذي لعبه والد اللاعب في متابعة مسيرته والاهتمام بأدق التفاصيل الخاصة به.

وقال أحمد عز، خلال استضافته في بودكاست «نجم الجماهير»: «أنا شوفت والد عمر مرموش إزاي واخد باله من كل التفاصيل بتاعته وهو صغير، وكان عنده إدارة إعلامية لحد مرحلة معينة، ولحد ما وصل لمانشستر سيتي بقى شايل نفسه بنفسه».

ومن جانبه، تدخل أبو المعاطي زكي، قائلًا: «المفروض يرجعوا له تاني، لأن من ساعتها مستواه قل».

وأكد أحمد عز أن مرموش يمتلك قدرات فنية كبيرة، مشددًا على أنه من أبرز المواهب المصرية في الوقت الحالي.

وأضاف: «مرموش من أكتر المواهب المصرية الموجودة، ومرموش لو مركز كنا عدينا ماتش الأرجنتين بسهولة».

وتأتي تصريحات أحمد عز في ظل متابعة جماهير الكرة المصرية لمستوى عمر مرموش، الذي يعد أحد أبرز المحترفين المصريين في الملاعب الأوروبية.