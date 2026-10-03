الأهلي يبلغ اتحاد الكرة بشروط جديدة للمشاركة في السوبر المصري

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عبر قناة النهار، تفاصيل الأزمة المتعلقة ببطولة السوبر المصري، وموقف النادي الأهلي من المشاركة في النسخة المقبلة، في ظل عدم حصول الأندية على مستحقاتها المالية الخاصة بالنسخة الأخيرة حتى الآن.

وقال شوبير إن الأهلي، بصفته بطل آخر نسخة من بطولة السوبر المصري، لم يحصل حتى الآن على مكافأة التتويج، والتي تبلغ 350 ألف دولار.

وأوضح أن الأهلي أبلغ اتحاد الكرة بأنه يرغب في الحصول على مستحقاته السابقة قبل اتخاذ قرار بشأن المشاركة في النسخة الجديدة من البطولة، خاصة أن النادي لم يحصل على مكافأة التتويج حتى الآن.

وأضاف شوبير أن اتحاد الكرة أجرى حسابات تتعلق بالتكاليف التي تحملها لاستقدام أطقم تحكيم أجنبية لمباريات الأهلي والزمالك والأهلي وبيراميدز في النسخة الماضية، حيث بلغت تكلفة كل طاقم 50 ألف دولار، بإجمالي 100 ألف دولار، إلى جانب 50 ألف دولار أخرى لطاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك المقبلة.

وأشار إلى أن هناك أيضًا أمورًا مالية أخرى تتعلق بالتذاكر والإقامة لم يتم تسويتها حتى الآن، مؤكدًا أن المفاوضات بين الأهلي واتحاد الكرة بشأن المستحقات لا تزال مستمرة.

وتابع شوبير أن الأهلي أكد عدم وجود مانع لديه من خصم أي مبالغ مستحقة لاتحاد الكرة، على أن يحصل النادي في المقابل على حقوقه المالية، موضحًا أن الأزمة تكمن في تأخر تسوية هذه المستحقات.

وقال: «الأهلي قال: أنا ما عنديش مانع إنك تخصم ما لك وتعطيني حقوقي، ده الطبيعي بالنسبة لي، لكن الأمر متأخر جدًا».

الإمارات تعتذر عن استضافة السوبر

وكشف شوبير أن الإمارات لم تحسم حتى الآن استضافة بطولة السوبر المصري، مشيرًا إلى وجود مفاوضات واتصالات ومحاولات من أجل إقامة البطولة هناك، لكن حتى وقت تصريحاته، كانت الإمارات قد اعتذرت عن استضافة النسخة المقبلة.

وأوضح: «لحد ما أنا بكلمك، الإمارات معتذرة عن استضافة البطولة»، مشيرًا إلى أن كل الاحتمالات تظل واردة بشأن مكان وموعد إقامة البطولة خلال الفترة المقبلة.

مستحقات الأندية لم تُصرف

وأشار شوبير إلى أن جميع الأندية المشاركة في النسخة الماضية لم تحصل على مقابل المشاركة حتى الآن، موضحًا أن كل نادٍ كان من المفترض أن يحصل على 50 ألف دولار مقابل المشاركة.

وضمت النسخة الأخيرة من البطولة الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا، فيما أكد شوبير أن الزمالك لم يحصل أيضًا على جائزة المركز الثاني، كما لم يحصل بيراميدز وسيراميكا كليوباترا على مستحقاتهما حتى الآن، وفقًا لتصريحاته.

وأضاف أن تسوية المستحقات مرتبطة بالمفاوضات مع الشركة الراعية، إلى جانب إجراء المقاصة بين ما للأندية وما عليها من مستحقات.

الأهلي يطلب 500 ألف دولار للمشاركة

وفجر أحمد شوبير مفاجأة بالكشف عن أن الاتجاه داخل النادي الأهلي هو طلب الحصول على 500 ألف دولار مقابل المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة السوبر المصري.

وقال: «الأهلي ينوي طلب 500 ألف دولار من أجل المشاركة في كأس السوبر»، موضحًا أن الرقم الذي وصل إليه وفق معلوماته هو طلب النادي الحصول على ما لا يقل عن نصف مليون دولار.

وأشار شوبير إلى أن الأهلي يرى أن وجوده يساهم في إنجاح البطولة وجذب الجماهير، ولذلك يعتبر أن المقابل المطلوب للمشاركة مناسب من وجهة نظره، سواء كان النادي بطلًا للدوري أو الكأس أو مشاركًا ببطاقة دعوة.

وأكد أن إمكانية التفاوض حول المبلغ لا تزال قائمة، قائلًا: «هل ده قابل للتفاوض؟ معرفش، لكن الرقم اللي أنا عرفته: الأهلي سيطلب ما لا يقل عن 500 ألف دولار».

دعوة فريق آخر حال عدم الاتفاق مع الأهلي

وأوضح شوبير أنه في حال تمسك الأهلي بمطلبه المالي وعدم التوصل إلى اتفاق مع اتحاد الكرة، فمن الممكن توجيه الدعوة إلى فريق آخر للمشاركة في البطولة بدلًا من الأهلي.

وأشار إلى أن الفرق التي تملك حق المشاركة وفق نتائج البطولات هي الزمالك بطل الدوري، وبيراميدز بطل كأس مصر، والمصري بطل كأس الرابطة، بينما يمكن اختيار فريق رابع وفقًا للنظام المعتمد للبطولة.

وذكر شوبير أسماء عدد من الفرق التي قد تكون ضمن الخيارات، مثل الاتحاد السكندري وزد والبنك الأهلي، في حال عدم مشاركة الأهلي.

واختتم شوبير حديثه بالتأكيد على أن غياب الأهلي عن بطولة السوبر سيؤثر على البطولة من الناحية الجماهيرية، مشيرًا إلى أن الأهلي والزمالك من أكثر الأندية جماهيرية في مصر، وأن وجودهما يمثل عنصرًا مهمًا في جذب الاهتمام الجماهيري للبطولة.