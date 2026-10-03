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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة مصر وكندا والقناة الناقلة في دورة الصداقة الدولية

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

يلعب منتخب مصر  للناشئين تحت 17 عامًا، ضد نظيره كندا، اليوم السبت، ضمن منافسات دورة الصداقة الدولية الودية.

ويشارك منتخب مصر للناشئين بقيادة الكابتن حسين عبد اللطيف في بطولة الصداقة الدولية الودية المقامة في سويسرا استعدادًا لنهائيات كأس العالم للناشئين بقطر .

ويلتقي منتخب مصر للناشئين مع كندا، في إطار ختام مبارياته في الدورة الودية، التي تأتي ضمن الاستعدادات لنهائيات كأس العالم بنوفمبر المقبل في قطر.

واحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة بعد خسارتين أمام إنجلترا وكولومبيا بنتيجة 2-1، فيما فاز أمام كوريا الجنوبية بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقت الأصلي 1-1.

موعد مباراة مصر وكندا اليوم في دورة الصداقة الدولية
تقام مواجهة مصر وكندا اليوم السبت في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة لتحديد المركز الخامس في البطولة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وكندا اليوم في دورة الصداقة الدولية

تنقل مواجهة مصر وكندا اليوم السبت على قناة أون سبورت.

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