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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد شوبير يكشف سر تفضيل اللاعبين للنادي لأهلي عن الفرق الأخرى

الاهلي
الاهلي
يارا أمين

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن النظام يعد من أبرز العوامل التي تميز النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن ضمان حصول اللاعبين على مستحقاتهم المالية يجعل النادي وجهة مفضلة بالنسبة للعديد من اللاعبين.

وقال شوبير، خلال تصريحات تلفزيونية: «أهم ما يميز الأهلي هو النظام، لما تلاقي لاعب فيه ناديين بيفاوضوه هيقولك أنا هروح الأهلي، لأن مستحقاته وفلوسه وأموره مضمونة».

وأضاف: «وده طبيعي في الأهلي، الأهلي لم يتأخر عن سداد مستحقات لاعبيه غير مرتين، لما الدوري كان واقف في مصر من 14 سنة، وفي فترة كورونا، وده كان في العالم كله».

واختتم أحمد شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن اللاعب داخل النادي الأهلي يشعر بأن حقوقه المالية محفوظة، قائلًا: «في الأهلي أنت حقك مضمون ومحفوظ».

الأهلي والزمالك يستعدان للقمة 133

ويستعد الأهلي والزمالك لخوض مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري، حيث تقام المباراة في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر على استاد القاهرة الدولي، وتحمل القمة المرتقبة رقم 133 في تاريخ مواجهات الفريقين.

ويسعى كل فريق لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، في ظل أهمية المباراة بالنسبة إلى المنافسة على جدول ترتيب الدوري مع بداية الموسم الجديد.

وكانت آخر مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في الدوري يوم 1 مايو الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية من المسابقة، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

ومن المقرر أن تنقل قناة «أون سبورت» مباراة القمة، باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم وخبراء الكرة المصرية.

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