قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة.. الأهلي لم يحصل على مكافأة السوبر المصري حتى الآن
أحمد شوبير يكشف مفاجأة بشأن مستقبل محمد هاني مع الأهلي
يستخدمان توك توك.. سقوط تاجري حشيش بحوزتهما مخدرات وسلاح في سوهاج
إياد العسقلاني: حزين لهبوط الإسماعيلي .. وحلمي الدوري الإنجليزي
موعد مباراة الإمارات وعمان في كأس الخليج والقنوات الناقلة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 3-10-2026
بُشرى سارة.. فرع جديد لنادي جامعة العاصمة بكلية علوم الرياضة بالهرم
لكزس اليابانية تقدم LX موديل 2027 بتحديثات جديدة
ترامب يهدر المال العام الأمريكي للظهور في إعلانات تليفزيونية
إياد العسقلاني يشيد بـ موكوينا : يحسن معاملة اللاعبين ويهتم بالتفاصيل
إبراهيم فايق يكشف كواليس قرار «فيفا» ضد الزمالك في قضية معالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مجدي عبد العاطي: حسين الشحات قادر على صناعة الفارق مع الأهلي أمام الزمالك

الشحات
الشحات
يارا أمين

أشاد مجدي عبد العاطي، المدير الفني السابق، بمستوى حسين الشحات، لاعب الأهلي، مؤكدًا أنه من أهم العناصر داخل الفريق خلال الفترة الحالية، إلى جانب المغربي أشرف بن شرقي ومروان عطية.

وقال مجدي عبد العاطي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن حسين الشحات يستحق الحصول على دور أكبر مع الأهلي خلال المباريات المقبلة، لما يمتلكه من إمكانيات وخبرات يمكن أن تمثل إضافة للفريق.

وأضاف: «في رأيي حسين الشحات من أهم 3 لاعبين في الأهلي حاليًا بجانب أشرف بن شرقي ومروان عطية، ولازم يكون ليه دور أكبر في المباريات».

الأهلي والزمالك يستعدان للقمة 133

ويستعد الأهلي والزمالك لخوض مواجهة جديدة في الدوري المصري، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر المسابقة، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي التي امتدت لمدة 24 يومًا، بداية من 17 سبتمبر وحتى 11 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في تمام الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري، وتحمل القمة المرتقبة رقم 133 في تاريخ مواجهات الفريقين.

ويسعى الأهلي والزمالك لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، في ظل أهمية المباراة بالنسبة إلى المنافسة على مراكز جدول ترتيب الدوري، مع انطلاق الموسم الجديد.

وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين في الدوري المصري يوم 1 مايو الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية من المسابقة، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

ومن المقرر أن تنقل قناة «أون سبورت» مباراة الأهلي والزمالك، باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلي يضم عددًا من نجوم وخبراء الكرة المصرية.

مجدي عبد العاطي حسين الشحات الأهلي أشرف بن شرقي مروان عطية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير الساعة

تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي يوم جمعة.. رجع ساعتك إلى 11:00 بدلا من 12:00

بريطانيا والإمارات

الإمارات تهدد بريطانيا بسبب نادي مانشستر سيتي .. ما أسباب الأزمة؟

راوتر

الراوتر القديم مش خردة.. 5 استخدامات ستدهشك داخل المنزل

التوقيت الشتوي

التوقيت الشتوي 2026.. موعد تغيير الساعة وعقوبات مخالفة مواعيد غلق المحال

بن غفير

وجبة أسير فلسطيني.. بن غفير يسافر لمدة 3 ساعات إلى سجن كتسيعوت بسبب 8 حبات زيتون

آبي أحمد

إثيوبيا على حافة الانفجار.. أول تصريح من قائد جبهة تيجراي بعد اندلاع الحرب ضد آبي أحمد

محمود الخطيب

رغم إصابة بلعمري.. الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع أحمد فتوح| خاص

مضيق باب المندب

السعودية تخطط لهجوم شامل ضد الحوثيين لاستعادة باب المندب

ترشيحاتنا

الاجتماع الاستثنائي لاتحاد الأطباء العرب

من القاهرة إلى غزة.. الأطباء العرب يعلنون اليوم توصيات الاجتماع الاستثنائي

تجارة عين شمس تحتفل بتخريج دفعة 2026 بحضور ثلاثة آلاف مشارك

بحضور نائب رئيس الوزراء.. تجارة عين شمس تحتفل بتخريج دفعة 2026 بحضور 3000 آلاف مشارك| صور

صورة أرشيفية

4060 طالبا لم يسددوا المصروفات بمدارس المنيا.. وتحرك عاجل من الإدارة التعليمية

بالصور

قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها

قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها
قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها
قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها

غيرتي بطارية السيارة وبتفضى بسرعة؟.. العيب ممكن يكون هنا

بتغيري بطارية العربية وبرضه بتفضى؟ العيب ممكن يكون هنا
بتغيري بطارية العربية وبرضه بتفضى؟ العيب ممكن يكون هنا
بتغيري بطارية العربية وبرضه بتفضى؟ العيب ممكن يكون هنا

بتحوشي فلوسك في البيت؟.. 5 أخطاء ممكن تضيع قيمتها .. أفضل طريقة لحفظ النقود بالمنزل

بتحوشي فلوسك في البيت؟ 5 أخطاء ممكن تضيع قيمتها
بتحوشي فلوسك في البيت؟ 5 أخطاء ممكن تضيع قيمتها
بتحوشي فلوسك في البيت؟ 5 أخطاء ممكن تضيع قيمتها

بعد فنجان القهوة.. لماذا تشعرين بخفقان في القلب أحيانًا؟

بعد فنجان القهوة.. لماذا تشعرين بالخفقان أحيانًا؟
بعد فنجان القهوة.. لماذا تشعرين بالخفقان أحيانًا؟
بعد فنجان القهوة.. لماذا تشعرين بالخفقان أحيانًا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد