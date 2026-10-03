مجدي عبد العاطي: حسين الشحات قادر على صناعة الفارق مع الأهلي أمام الزمالك

أشاد مجدي عبد العاطي، المدير الفني السابق، بمستوى حسين الشحات، لاعب الأهلي، مؤكدًا أنه من أهم العناصر داخل الفريق خلال الفترة الحالية، إلى جانب المغربي أشرف بن شرقي ومروان عطية.

وقال مجدي عبد العاطي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن حسين الشحات يستحق الحصول على دور أكبر مع الأهلي خلال المباريات المقبلة، لما يمتلكه من إمكانيات وخبرات يمكن أن تمثل إضافة للفريق.

وأضاف: «في رأيي حسين الشحات من أهم 3 لاعبين في الأهلي حاليًا بجانب أشرف بن شرقي ومروان عطية، ولازم يكون ليه دور أكبر في المباريات».

الأهلي والزمالك يستعدان للقمة 133

ويستعد الأهلي والزمالك لخوض مواجهة جديدة في الدوري المصري، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر المسابقة، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي التي امتدت لمدة 24 يومًا، بداية من 17 سبتمبر وحتى 11 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في تمام الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري، وتحمل القمة المرتقبة رقم 133 في تاريخ مواجهات الفريقين.

ويسعى الأهلي والزمالك لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، في ظل أهمية المباراة بالنسبة إلى المنافسة على مراكز جدول ترتيب الدوري، مع انطلاق الموسم الجديد.

وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين في الدوري المصري يوم 1 مايو الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية من المسابقة، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

ومن المقرر أن تنقل قناة «أون سبورت» مباراة الأهلي والزمالك، باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلي يضم عددًا من نجوم وخبراء الكرة المصرية.